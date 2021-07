Justin Bieber: Großeinkauf im Marihuana-Shop

Justin Bieber 2020 in Los Angeles (mia/spot)

13.07.2021 22:46 Uhr

Justin Bieber hat sich in Kalifornien mit Marihuana im Wert von 1.000 Dollar eingedeckt. Letztes Jahr hatte der Popstar in einer Doku-Serie über sein problematisches Verhalten mit der Droge gesprochen.

Justin Bieber hat am Dienstag in Los Angeles in einem Geschäft für Cannabis ordentlich zugeschlagen: Wie „Page Six“ berichtet, hat der Sänger Produkte im Wert von 1.000 Dollar erstanden, darunter mit Marihuana versetzte Esswaren und eine Kostprobe von jeder Grassorte die „Wonderbrett“ im Sortiment hat.

„Er war für 20 Minuten da, gab mehr als 1.000 Dollar aus, war sehr sympathisch und stellte viele Fragen“, erzählte der Mitbegründer des Ladens. „Er war sehr interessiert an Cannabis und dessen Vorteilen.“ Im US-Staat Kalifornien ist der Verkauf von Marihuana auch ohne medizinische Begründung legal.

2020 sprach Bieber von Abhängigkeit

Bieber hatte in seiner Doku-Serie „Seasons“ bereits von seinem Drogengebrauch berichtet. Darin erzählte er, wie er das erste Mal gekifft hatte und dass er mit der Zeit ein ambivalentes Verhältnis zu der Droge bekam. „Und dann wurde ich wirklich abhängig davon, und da wurde mir klar, dass ich aufhören musste“, sagte er in der Serie.