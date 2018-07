Justin Bieber: Keine neuen Songs bis zur Hochzeit?

Montag, 30. Juli 2018 11:06 Uhr

Justin Bieber will eine Riesen-Hochzeit?Justin Bieber wird bis zu seiner Hochzeit keine neue Musik veröffentlichen. Fans des kanadischen Musikers müssen jetzt stark sein! Gerade veröffentlichte der 24-Jährige den neuen Track ‚No Brainer‘ gemeinsam mit DJ Khaled.

Dabei soll es sich jedoch vorerst um die letzte Single handeln, die er veröffentlicht. Nach seiner plötzlichen Verlobung mit Hailey Baldwin will sich Justin ausschließlich auf seine Verlobte und die anstehende Hochzeit konzentrieren. Von ‚TMZ‘-Paparazzi wurde der ‚Sorry‘-Sänger danach gefragt, was sein nächster Schritt in seiner Karriere wäre, woraufhin Justin antwortete: „Zu heiraten!“ Damit scheinen seine Prioritäten für die nächsten Monate geklärt zu sein.

Mitglied der Hillsong Church

Auch wenn der Musiker bald kein neues musikalisches Material veröffentlichen wird, nehmen Nahestehende von Justin an, dass er seinen Glauben stark in seine neue Musik einfließen lassen wird. Der junge Sänger ist Mitglied der Hillsong Church, die ihm nach dem Abbruch seiner großen ‚Purpose‘-Welttour eine große Stütze war und durch die er sich inspiriert fühlt. Nun hat Justin eine Hochzeit anstehen und muss sein neues Album erst fertigstellen. Daher wird nicht mit neuer Musik vor dem Ende von 2019 gerechnet.