Justin Bieber ließ die Grammy Awards wegen Hailey ausfallen

15.03.2021 14:35 Uhr

Popstar Justin Bieber schwänzte die Grammy Awards, um auf ein Date mit seiner jungen Ehefrau Hailey Bieber zu gehen.

Der „Hold On“-Sänger konnte am Sonntagabend (14. März) seinen ersten Grammy in der Kategorie Beste Country Duo/Gruppen-Performance für den Song ‚10,000 Hours‘ einheimsen, den er mit Dan+ Shay aufnahm.

Dinner-Date mit der Göttergattin

Der inzwischen 27-jährige Justin Bieber ließ die Preisverleihung jedoch ausfallen, um mit seiner besseren Hälfte für ein romantisches Abendessen in ein Restaurant in Beverly Hills zu gehen. Ein Insider erklärte gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Justin und Hailey Bieber hatten ein Abendessen im Sant’olina in Beverly Hills. Sie trafen dort um ungefähr 7 Uhr abends ein und waren dabei zu sehen, wie sie ganz süß ihre Arme bei dem jeweils anderen unterhakten.“

Ein großer Tisch für Zwei

Weiter hieß es: „Sie nahmen an einem Tisch für sechs Personen Platz, aber hatten den kompletten Tisch für sich und saßen nebeneinander auf derselben Seite des Tisches. […] Sie sahen beide großartig und glücklich aus. Als sie aus dem Restaurant liefen, um zu gehen, hakten sie sich wieder beieinander unter.“

Justin kündigte den romantischen Abend mit seiner Hailey auch über seinen Account auf Instagram an, indem er ein Foto seines Outfits mit viel zu großem Hut seinen Followern teilte und zu dem Posting schrieb: „Date am Abend.“ (Bang/KT)