23.11.2020 11:20 Uhr

Justin Bieber: „Mein größter Traum ist es, mit dir alt zu werden!“

De kanadische Popstar Justin Bieber ist laut eigener Aussage ganz "besessen" von seiner jungen Frau Hailey Bieber.

Der ‚Never Say Never‘-Interpret hat der großen Liebe seines Lebens via Instagram zum Geburtstag gratuliert. Dabei bezeichnete er Hailey, die am 22. November 24 Jahre alt wurde, als seine absolute Traumfrau.

Süßer Post für die geliebte Ehefrau

Justin Bieber schrieb: „Meine Augen sind für dich. Mein Herz ist für dich. Meine Seele ist für dich. Meine Liebe ist für dich. Ich bin immer da zuhause, wo du bist. Du bist mein sicherer Ort. Ich bin komplett und absolut besessen von dir. Mein größter Traum ist es, mit dir alt zu werden. Ich kann nicht glauben, dass du für immer mein bist. Herzlichen Glückwunsch, Baby!“

Hailey und die Eifersucht

Erst vor einigen Tagen sprach Hailey Bieber aber auch über die Schattenseiten des Beziehungslebens. Dabei mache ihr insbesondere Eifersucht manchmal zu schaffen. Sie erklärte: „Eifersucht ist ein normales, natürliches, menschliches Gefühl. Es wird immer passieren, egal wen man mag. Wenn ich die Eifersucht aus meinem Körper holen könnte, dann würde ich das tun, aber das kann ich nicht. Ich weiß, dass jemand in seiner Position immer Menschen ausgesetzt ist, denen es egal ist, dass er verheiratet ist. Sie versuchen trotzdem zu flirten. Ich denke, du musst ihnen einfach zeigen, dass sie es nicht so weit schaffen.“ (Bang/KT)