Justin Bieber singt in einer Kirche

Justin Bieber bewies am Mittwochabend wieder mal, dass ihm sein Glaube sehr wichtig ist – auch in puncto Musik. Der Sänger stand nämlich auf der Bühne und sang für die anderen Gläubigen in seiner Kirche.

„Meine Botschaft in der Kirche war, dass es eine Kraft in deiner Schwäche gibt“, sagte Bieber dann am Donnerstag (Ortszeit) dem US-Promiportal „TMZ.com“. Wenn man sich schwach fühle und kämpfe, dann werde man die Phase überwinden. Das Video teilte er auf Facebook.

Wie geht’s Justin?

Dazu schrieb er: „Letzte Nacht in der Kirche gesungen. Gott zieht mich durch eine schwere Zeit. In deinen schlimmsten Zeiten auf Jesus zu vertrauen, ist das absolut Schwierigste. Aber er ist treu, in dem was er begonnen hat “. Aber von welchen schweren Zeiten spricht der 25-Jährige denn da? Gehts dem Popstar etwa schon wieder schlechter, trotz scheinbar perfektem Liebesleben?

Dank an Ehefrau Hailey

In seinem Beitrag dankte Justin natürlich auch seiner Ehefrau Hailey Bieber.

„Ich möchte auch meiner Frau dafür danken, dass sie mich in dieser schweren Zeit so sehr unterstützt hat. In der Bibel heißt es, dass es eine Freude sein kann, wenn man sich Prüfungen verschiedener Art gegenübersieht. Es klingt verrückt, wenn man bedenkt, dass man sich vor Prüfungen schrecklich fühlt “, schrieb Justin .

Er fügte hinzu: „Aber wenn wir dankbar sind und Gott anbeten für das, was wir in dieser Lebenszeit haben, steckt so viel Kraft darin … was auch immer du gerade durchmachst, sag dir immer wieder, dass es nicht das schlimmste ist! Ich liebe euch, wir sind hier zusammen“.