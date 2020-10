24.10.2020 16:52 Uhr

Justin Bieber stellt in neuer YouTube-Doku sein neues Ich vor

Justin Bieber ist nicht mehr der, der er einmal war. Die neue YouTube-Doku "Justin Bieber: Next Chapter" soll dies vor Augen führen. Der Musiker zeigt sein neues Ich.

Justin Bieber (26) wartet mit einer neuen Dokumentation bei YouTube auf, in der er sich einmal mehr von einer sehr privaten Seite zeigt. „Justin Bieber: Next Chapter“ erscheint am 30. Oktober und rückt Themen wie die Corona-Krise, den Glauben des Musikers sowie den Weg zu seinem neuen Ich in den Fokus.

Bieber in bestmöglicher Verfassung

Was der zweiminütige Teaser vorab verrät? Bieber scheint in den vergangenen Jahren mehr und mehr zu sich selbst gefunden zu haben. Durch seine Verbundenheit mit Gott habe er Frieden mit sich schließen können. Heute weiß er, „es reicht aus, du selbst zu sein“. Ehefrau Hailey Bieber (23), mit der er seit 2018 verheiratet ist, sei ebenfalls eine Stütze. Die dazugewonnene Zeit während der Pandemie habe das Paar genossen und genutzt, um „einen Schritt zurücktreten und sich aufeinander zu konzentrieren“.

Zeit, um an seinem neuen Album zu arbeiten, habe Bieber aber auch gefunden. Wie der 26-Jährige sagt, wolle er mittlerweile „Inhalte produzieren, die inspirieren und Menschen glücklich machen“. Dies sei der Anspruch seines neuen, bestmöglichen Ichs.

(cos/spot)