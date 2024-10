Emotionale Botschaft Justin Bieber trauert mit den Fans um Liam Payne

SpotOn News | 22.10.2024, 08:12 Uhr

Er trauert an der Seite der Fans: Justin Bieber hat nach dem Tod von Liam Payne auf Instagram eine emotionale Botschaft geteilt.

Justin Bieber (30) fühlt mit den trauernden Fans von Liam Payne (1993-2024). Wenige Tage nach dem Tod des ehemaligen One-Direction-Stars, der im Alter von 31 Jahren bei einem Sturz aus dem dritten Stock seines Hotels in Buenos Aires ums Leben kam, teilte Bieber eine emotionale Botschaft. Der Popstar repostete in einer Instagram-Story einen Zusammenschnitt von Videos, die bei Fan-Gedenkfeiern für Payne auf der ganzen Welt aufgenommen wurden. "Denkt daran, dass es euch erlaubt ist, als Fan zu trauern", heißt es in einem Voice-Over zu dem Clip.

"Es ist erlaubt, jemanden zu lieben, den man nicht kennt", lautet der Kommentar weiter. "Du darfst jemanden für seine Kunst bewundern. Du darfst weinen, beten und das Gefühl haben, dass ein Teil von dir weg ist. Selbst wenn sie nie deinen Namen kannten, haben sie deine Welt verändert." Zu dem Video fügte Justin Bieber ein Herzschmerz-Emoji hinzu.

Große Trauer um Liam Payne

Wie in dem von Bieber geteilten Video zu sehen ist, haben sich Fans in London, Glasgow, Paris, Sydney, New York City und an anderen Orten versammelt, um gemeinsam zu singen und zu weinen und mit Blumen, Fotos und Kerzen um Liam Payne zu trauern.

Der Musiker war am 16. Oktober verstorben. Er hinterlässt seinen Sohn Bear (7), den er mit seiner Ex-Freundin, Sängerin Cheryl Cole (41), bekam.

Die Anteilnahme nach Liam Paynes tragischem Tod ist weltweit riesig. Zahlreiche Weggefährten, seine Familie und seine Fans trauern um den Musiker. Die One-Direction-Stars Harry Styles (30), Niall Horan (31), Louis Tomlinson (32) und Zayn Malik (31) verabschiedeten sich unter anderem bei Instagram von ihrem "Bruder". Die Erinnerungen, die sie mit ihm geteilt hätten, "werden wir für immer in Ehren halten", erklärten die Musiker. "Unsere Gedanken sind jetzt bei seiner Familie, seinen Freunden und den Fans, die ihn mit uns geliebt haben. Wir werden ihn furchtbar vermissen. Wir lieben dich, Liam."