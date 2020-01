Justin Bieber: Veröffentlicht er endlich seine Hochzeitsvideos?

Justin Bieber will Videomaterial von seiner eigenen Hochzeit veröffentlichen. Der 25-Jährige gab im September seiner jetzigen Ehefrau Hailey Bieber das Ja-Wort.

In seiner neuen Dokumentationsserie ‚Justin Bieber: Seasons‚, die am Ende des Monats (27. Januar) auf YouTube erscheinen soll, können die Fans nun etwas von dem magischen Tag miterleben.

Quelle: instagram.com

Ein roher und intimer Blick

Die Doku soll den Sänger außerdem dabei verfolgen, wie er sein erstes Album seit vier Jahren aufnimmt, nachdem er 2017 die Fans mit seiner abgesagten Welttournee schockierte.

Die Show soll den Fans einen Einblick in Justins ganz privates Leben geben und bisher nie gezeigtes, intimes Material, zum Bespiel von der Hochzeit und dem innersten Bekanntenkreis des Musikers, zeigen.

In einem Statement zu der Serie heißt es: „Die Show ist ein roher, kräftiger und intimer Blick in Biebers Prozess, Musik zu kreieren, und in seine Motivation für dieses neue Album, erzählt durch den Blick seiner engsten Vertrauten, Freunde und Bekannten und von Bieber selbst.“

Klingt ganz so, als könnten die Fans wirklich etwas ganz Besonderes von diesem neuen Format erwarten und ihrem Idol so ein Stück weit näherkommen.