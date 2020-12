29.12.2020 18:27 Uhr

Justin Bieber verrät Detail aus seinem Sexleben

Justin Bieber und seine Ehefrau Hailey Bieber sind das Traumpaar schlechthin. Seit ihrer Jugend sind die beiden unzertrennlich und beste Freunde, bis vor einem Jahr endlich die Hochzeit folgte. Über ihr Sexleben gibt das Paar ab und an gerne etwas mehr Preis. Genau so wie jetzt.

Viele Promis neigen ab und an schmutzige Details aus ihrem Liebesleben preis zu geben. Justin Bieber (26) ist jetzt einer davon. Ob es gewollt oder ungewollt war, wissen nur die Betroffenen selbst. Seine Ehefrau Hailey Bieber (24) wird sicher nicht so begeistert von Justins Offenbarung sein.

Was ist passiert?

Justin Bieber veröffentlichte für seine Fans auf Twitter eine a-cappella Version seines Megahit „Lonely“ , dass gefiel Hailey Bieber so gut, dass sie es natürlich sofort kommentierte: „Meine Kinnlade? Auf der Erde!“ , schrieb das hübsche Topmodel. Die Antwort ihres Ehemannes ließ nicht lange auf sich warten. Doch so ganz jugendfrei war Justins Antwort nicht. Ganz zum Leidwesen seiner Frau Hailey Bieber.

Ist das Hailey zu privat?

War Justins anrüchige Antwort zu viel des Guten für die 24-Jährige? Der Sänger kommentierte Haileys süßes Kompliment nämlich auf seine ganz eigene Weise. Frech antwortete er: „Deine Kinnlade war auch schon an anderen Orten, um ehrlich zu sein!“ Die 24-Jährige konterte Justins versexte Anspielung sofort: „Oh mein Gott, bitte geh schlafen!“ Hört sich ganz so an als sei Hailey dieses Statement schon etwas zu privat gewesen, trotzdem nimmt sie es mit Humor. Genau richtig finden wir.

Kein Sex vor der Ehe

Es war nicht das erste Mal, dass das Traumpaar etwas über ihr Sexleben ausplauderte. Oder nennen wir es eher, ihr nicht vorhandenes Sexleben. Hailey Bieber und Justin Bieber ist ihre Religion heilig, aus diesem Grund entschieden sie sich auch dazu keinen Sex vor Ehe zu haben. So verrieten sie es zumindest dem Magazin „Vogue“. Dass das gar nicht so einfach ist musste auch Hailey einsehen, die ausplauderte, dass ihr Verzicht auch der Grund war, wieso sie Justin bereits nach drei Monaten Dating heiratete. Aha klingt so, als sei Hailey auch nicht ohne.

And we were like baby, baby, baby…OH. ? (?: Instagram) pic.twitter.com/yk3LIfuszY — E! News (@enews) December 28, 2020

Galerie

Justin Bieber bekommt eigene Silvestershow

Eigentlich wäre er in diesem Jahr auf großer US-Tournee gewesen, die erste seit 2017, doch der Lockdown bedeutete auch für Justin Bieber eine Planänderung. Jüngst kündigte er Großes an. Deutsche Fans müssen tapfer durchhalten. Ein ganz besonderes Highlight hat der kanadische Superstar aber zum Ausklang von 2020 vorbereitet: Justin Bieber wird am 31. Dezember eine Live-Show spielen, die von der Telekom-Tochter T-Mobile US weltweit gestreamt wird (wir berichteten).

(TSK)