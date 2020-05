Justin Bieber wäre gerne Jungfrau geblieben

In der aktuellen Folge von „The Biebers On Watch“ gab Popstar Justin Bieber (26) zu, dass er sich einiges gerne für die Ehe mit seiner Frau Hailey (23) aufgespart hätte.

In der neuen Facebook-Watchserie „The Biebers On Watch“ gewährt das junge Paar seinen Fans einen intimen Einblick in ihren Alltag. Die Show läuft jeden Montag, Mittwoch und Freitag. Diese Woche beantworteten das Model und der Sänger für eine Stunde dutzende Fragen der Fans.

Unter anderem die, ob es etwas in ihrer Vergangenheit gibt, das sie womöglich bereuten. Als Medium, welches die Leiden des jungen Biebers über Jahre mitverfolgte, kommen uns gleich die zehn schlimmsten Ausrutscher von Justin Bieber in Erinnerung.

„Sex kann sehr verwirrend sein“

Justin selbst beantwortete die Frage aber völlig anders. Er sagte: „Es gibt wahrscheinlich viele Dinge, die ich ändern würde. Ich bereue nichts, weil ich denke, es macht dich zu dem, was du bist, und du lernst aus Dingen. Aber wenn ich zurückgehen könnte und manche der schlimmen Dinge, die ich erleben musste, nicht durchmachen müsste, dann hätte ich mich wahrscheinlich für die Ehe aufgespart. Ich weiß, das klingt verrückt. Doch Sex kann sehr verwirrend sein.“

Während Justin also gerne die Uhren zurückdrehen würde, um als Jungfrau in die Ehe gehen zu können, teilt Hailey Bieber diese Vorstellung so gar nicht. Das Supermodel scheint mit ihrer sexuellen Vergangenheit total im Reinen zu sein. Sie meinte dazu nur: „Ich weiß nicht, ob ich dasselbe für mich behaupten kann. Wir hatten sehr unterschiedliche Erfahrungen. Aber ich stimme der Tatsache zu, dass es verwirrend werden kann, nachdem man mit jemanden geschlafen hat.“

Übrigens: Am Montag geht die siebte Episode von „The Biebers On Watch“ online. Wir sind gespannt auf weitere persönliche Einblicke in das Leben des It-Paars.