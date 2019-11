Justin Bieber will Babys

Justin Bieber hat seiner Frau Hailey Baldwin anlässlich ihres 23. Geburtstages in einem gefühlsübersprudelndem Posting gedankt. Der Sänger gratulierte, indem er ihr sagte, dass sie ihn regelrecht „anmache“ und dass er es kaum erwarten könne „Babys“ mit ihr zu haben.

Der 25-Jährige teilte dazu einige Pärchen-Fotos ihrer zweiten Hochzeitszeremonie am 30. September auf Instagram. Eines der Bilder zeigt sie bei einem leidenschaftlichen Kuss, während Hailey ihr spektakuläres Hochzeitskleid und Justin seinen weißen Smoking trägt. Auf dem zweiten Foto sieht man Hailey in ihrem Hochzeitskleid über die Schulter schauen, wobei der Blick durch einen dramatischen Schwarz-Weiß-Filter eingefangen wird.

Quelle: instagram.com

„Nächster Schritt: Babys“

Justin versah die Bilder mit den Worten: „Happy Birthday Babes. Du bringst mich dazu, jeden Tag besser zu werden! Die Art und Weise, wie du lebst, ist so attraktiv … du machst mich in jeder Hinsicht an.“ Er schloss den Beitrag mit: „Nächster Schritt: Babies“

Der Musiker und das Model wurden im September 2018 in einer Gerichtszeremonie legal verheiratet. In diesem Jahr schmissen sie dann noch mal eine spektakuläre Feier mit Familie und Freunden. Eine dem Paar nahe stehende Quelle erzählte „Hollywood Life“ vergangene Woche: „Hailey liebt es, dass alle an ihrer Hochzeit teilgenommen haben. Es fühlte sich dadurch noch offizieller an“.