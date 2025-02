Stars Justin Bieber will jetzt endlich erwachsen werden

Justin Bieber - FEB 22 - GETTY - Grammy Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.02.2025, 18:00 Uhr

Justin Bieber hat erklärt, es sei „Zeit, erwachsen zu werden“.

Der 30-jährige Popstar, der mit dem Model Hailey Bieber (28) verheiratet ist und einen sechs Monate alten Sohn namens Jack hat, teilte jetzt einen kryptischen Post auf seiner Instagram-Seite. Darin gab er zu, dass er „nicht gut“ darin sei, Regeln zu folgen, aber er sei entschlossen, ein „Leben voller Liebe“ zu führen, während er seinem christlichen Glauben folgt.

Justin schrieb: „Es ist Zeit, erwachsen zu werden. Veränderung bedeutet, loszulassen! Nicht, es noch härter zu versuchen! Bist du es leid, alle Regeln zu befolgen in der Hoffnung, die Ergebnisse zu erzielen, die du dir wünschst? Ich habe herausgefunden, dass Liebe mächtiger ist als Regeln.“ Er fügte hinzu: „Ich habe versucht, den Regeln zu folgen. Ich bin nicht gut darin. Aber du musst keine Regeln befolgen, um in ein Leben voller Liebe einzutreten. Du empfängst einfach, also lebe in Liebe!“

Der seltsame Post kommt, nachdem Justin bei seinen Fans Besorgnis ausgelöst hatte, als er seiner Frau Hailey auf Instagram entfolgte. Der Sänger behauptete später, das Problem sei durch einen Hacker entstanden, der in sein Konto eingedrungen war. Justin wurde aber danach dabei fotografiert, wie er ohne Hemd ein Spa in Los Angeles verließ. Ein Insider bestand jedoch kürzlich darauf, dass der Popstar „glücklicher ist als seit langem“. Ein Nahestehender sagte gegenüber ‚UsWeekly‘: „Justin ist gerade ein glücklicher Mensch, er ist glücklicher als seit langem. Es gibt keinen Zusammenbruch, und es interessiert ihn einfach nicht, was die Leute denken. Er weiß, dass es seltsam aussieht, wenn er ohne Hemd aus Spas kommt, aber es ist einfach er.“ Justin und Hailey heirateten 2018 und begrüßten im letzten Jahr ihren ersten Sohn, Jack.