Justin Biebers Mutter findet, Hailey ist die Beste!

Die Mutter von Justin Bieber glaubt nicht, dass es eine bessere Partnerin als Hailey geben könnte. Pattie Mallette ist überzeugt, dass es keine bessere Ehefrau für ihren Sohn gibt als Hailey Bieber.

So lobte sie ihre Schwiegertochter und schrieb auf Instagram unter einen Post von Justin, wie glücklich er sich mit seiner Partnerin doch schätzen kann. In dem Kommentar heißt es: „Du bist wahrhaftig mit einer wunderschönen Braut gesegnet, Sohn… [schön] von innen und außen! Ich glaube nicht, dass ich eine bessere Partnerin hätte finden können. Ihr seid ein Segen füreinander. Ich bin dankbar und voller Demut von der Liebe und von Gottes Segen über euch. Mein Mutterherz ist erfüllt. Okay. Hier sind wir wieder.“

Quelle: instagram.com

Zweite Hochzeit Ende September

Der ‚Sorry‘-Hitmacher und seine damalige Verlobte heirateten im September 2018 still und heimlich in New York. Letzten Montag (30. September) traten die beiden dann noch einmal vor den Traualtar, diesmal gaben sie sich in einer kirchlichen Zeremonie in South Carolina vor Freunden und der Familie das Ja-Wort.