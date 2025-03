Film Justin Lin führt Regie bei Keanu Reeves‘ ‚BRZRKR‘

Justin Lin - January 2020 - Avalon - The Road to F9 BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.03.2025, 17:17 Uhr

Justin Lin wird bei der Adaption von Keanu Reeves‘ Comic ‚BRZRKR‘ für Netflix Regie führen.

Der Filmemacher des ‚Fast Furious‘-Franchise wird das ehrgeizige Projekt leiten, in dem Keanu sowohl die Hauptrolle spielen als auch produzieren wird. Lin wird über seine Firma Perfect Storm ebenfalls als Produzent fungieren, zusammen mit Stephen Christy für Boom! Studios, Stephen Hamel von Company Films und Ross Richie, wie ‚The Hollywood Reporter‘ berichtet. ‚Batman 2‘-Co-Autor Mattson Tomlin hat ‚BRZKRK‘ für den Streaming-Dienst adaptiert.

Laut Netflix und Boom! ist ‚BRZKRK‘ „eine brutal epische Saga über den 80.000 Jahre dauernden Kampf eines unsterblichen Kriegers durch die Zeitalter“. Der Mensch, der nur als „B“ bekannt ist, ist halb sterblich und halb Gott, verflucht und gezwungen zur Gewalt, selbst wenn er seinen Verstand opfert. Aber nachdem er jahrhundertelang auf der Erde umhergewandert ist, hat B vielleicht endlich eine Zuflucht gefunden – er arbeitet für die US-Regierung, um die Schlachten zu führen, die für alle anderen zu gewalttätig und zu gefährlich sind. Im Gegenzug wird B das gewährt, was er sich wünscht – die Wahrheit über seine endlose, blutgetränkte Existenz und wie man diese beenden kann.

Keanu und Lin arbeiteten bereits an Lins Indie-Film ‚Last Days‘ zusammen, der die Geschichte des Missionars John Allen Chau erzählt, der von einem Stamm getötet wurde, der auf einer Insel im Indischen Ozean lebte. Nachdem die Finanzierung gescheitert war, sprang Keanu ein. Justin erzählte ‚Collider‘: „Ein Jahr lang dachten wir, wir hätten unsere Finanzierung, und ich traf einige Leute, und es stellte sich heraus, dass es nicht wahr war. Es ist einer dieser dunkelsten Momente, in denen ich das Gefühl hatte: ‚Ich habe mein Bestes gegeben. Wir haben es versucht.'“ Er habe sich wirklich schlecht gefühlt, weil Schauspieler Sky Yang sich bereits vorbereitete. „Dann rief Keanu aus heiterem Himmel an und sagte: ‚Ich habe gehört, dass du Probleme hast. Ich will helfen.‘ Es war so inspirierend.“