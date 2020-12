06.12.2020 21:00 Uhr

Justin Long: „Britney Spears war entwaffnend süß“

Beinahe 20 Jahre sind die Dreharbeiten zu "Crossroad" her. Noch heute schwärmt Schauspieler Justin Long von Britney Spears´s Freundlichkeit.

Alle alten Fans von Britney Spears (39) erinnern sich an ihren Film „Crossroads“, der in Deutschland unter dem Titel „Not A Girl“ erschien. Ebenso Schauspieler Justin Long (42). Der heutige Hollywood-Star spielte damals eine kleine Rolle in dem Streifen.

In einem Instagram-Post erinnerte er sich, wie aufgeregt er damals war, mit der Sängerin zusammenarbeiten zu dürfen und wie freundlich sie sich gegenüber ihm verhielt.

Bodenständig und nett

Justin Long, der Star aus Serien wie „New Girl“ und Filmen wie „Er steht einfach nicht auf dich“ schrieb:

„Einige ‚Crossroads‘-Erinnerungen… Ich erinnere mich, dass ich etwas nervös war, mit Britney Spears zu arbeiten – sie war 2002 so ein riesiger Star (wie sie es immer noch ist). Als sie sich mir im Make-up-Trailer vorstellte, war ich entwaffnet davon, wie süß und NICHT berühmt sie zu sein schien – nur ein nettes Mädchen (noch keine Frau) aus Louisiana. “

Angespannt vor den Paparazzi

Doch schon damals bemerkte der Schauspieler, wie Britney Spears unter ihrer Mega-Popularität litt. Er fuhr fort:

„Britney schien exponentiell angespannter zu werden (völlig verständlich), wann immer wir mit ihrem Bodyguard ‚Big irgendwas‘ zum Set gingen (mein Gedächtnis ist so schlecht, aber ich erinnere mich, dass ich ihn wirklich mochte – ein massiver, warmer, freundlicher, furchteinflößender Typ). Die Leute schrien, um zu ihr zu gelangen, und Paparazzi lauerten ständig hinter Bäumen, in Büschen usw.“

Mitleid mit Britney Spears

Nur wenige Jahre später durchlebte Britney Spears vor den Kameras der Welt eine schreckliche Phase ihres Lebens, in der sie sich den Kopf rasierte, von ihren kleinen Kindern getrennt wurde und in die Psychiatrie eingeliefert wurde. Je schlechter es ihr ging, desto gieriger verfolgten die Paparazzi sie.

Justin Long empfand damals tiefes Mitleid für den Star: „Jahre später, als der Hype der Boulevardpresse um Britney seinen Höhepunkt erreichte, erinnere ich mich, dass sie mir sehr leidtat. Niemand verdient es, so gejagt und belästigt zu werden. Am wenigsten eine so süße Person, eine, die sich freundlich gegenüber einem jungen, nervösen Schauspieler verhielt, der auf der hierarchischen Leiter dieses Filmsets eine viel niedrigere Stufe als sie einnahm.“

Galerie

Heutige Hollywood-Stars in „Not A Girl“

In dem Kinohit aus dem Jahr 2002 spielten neben Justin Long noch weitere Schauspieler mit, die später zu großen Namen in Hollywood wurden. Die besten Freundinnen von Britney Spears wurden von Zoe Saldana (42) und Taryn Manning (42) gespielt.

Erstere avancierte mit den Blockbustern „Avatar“ und „Guardians of the Galaxy“ zum Megastar, während Letztere für sechs Jahre in der Netflix-Serie „Orange Is The New Black“ begeisterte.