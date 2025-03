Stars Justin Theroux hat Nicole Brydon Bloom geheiratet

Bang Showbiz | 17.03.2025, 09:00 Uhr

Der Hollywood-Star hat seine Partnerin nach sieben Monaten Verlobung das Jawort gegeben.

Justin Theroux hat seiner Partnerin Nicole Brydon Bloom das Jawort gegeben.

Der 53-jährige Schauspieler verlobte sich im August 2024 mit der 30-jährigen ‚Paradise‘-Darstellerin, nachdem sie etwas mehr als ein Jahr zusammen waren. Nun haben die Stars laut ‚TMZ‘ den Bund fürs Leben geschlossen. Das Online-Portal wisse aus „guter Quelle“, dass die beiden jetzt offiziell Mann und Frau sind.

Dem Bericht zufolge musste das Paar mit windigen Wetterbedingungen kämpfen. Die Website veröffentlichte Hochzeitsfotos in Tulum, Mexiko, auf denen Justin in einem cremefarbenen Smoking zu sehen ist, während er Nicole küsst, die in einem traditionellen Hochzeitskleid tanzt.

Justin und Nicole wurden erstmals im Februar 2023 miteinander in Verbindung gebracht und besuchten gemeinsam das Filmfestival in Venedig, um Justins neuen Film ‚Beetlejuice Beetlejuice‘ zu promoten, der im September 2024 veröffentlicht wurde.

Ihren ersten gemeinsamen Red Carpet-Auftritt hatten sie im März 2024 bei der ‚Vanity Fair‘-Oscarparty, wo sie in aufeinander abgestimmten, komplett schwarzen Outfits erschienen. Bereits im August 2023 wurde das Paar turtelnd bei einem Date in New York fotografiert. Nur einen Monat später wurden die Stars beim Abendessen mit Nicoles Eltern gesichtet.

Zu Justins Ex-Partnerinnen gehört unter anderem ‚Friends‘-Star Jennifer Aniston, mit der er von 2015 bis 2018 verheiratet war. Über ihre Trennung sagte der Schauspieler einst gegenüber der ‚New York Times‘: „Das Gute daran ist – ich wähle meine Worte hier wirklich sorgfältig – es war irgendwie die sanfteste Trennung überhaupt, weil es keine Feindseligkeit gab.“

Nicole ist vor allem für ihre Rolle als Caroline Stuyvesant in der zweiten Staffel von ‚The Gilded Age‘ bekannt. Zudem hatte sie Auftritte in ‚Law and Order: Special Victims Unit‘ und ‚We Were the Lucky Ones‘.