18.01.2021 06:56 Uhr

Justin Timberlake bestätigt: Er ist wieder Vater geworden

Bisher hielten sich Jessica Biel und Justin Timberlake bedeckt, nun bestätigte der Sänger und Schauspieler aber: Die beiden sind erneut Eltern geworden. Auch den Namen verriet er bei Ellen DeGeneres.

Sänger und Schauspieler Justin Timberlake (39) hat bestätigt, dass er seit kurzem zweifacher Vater ist. Der Hollywood-Star und seine Frau Jessica Biel (38) freuen sich über einen weiteren Sohn, der den Namen Phineas trägt. Das verriet Timberlake bei einem virtuellen Auftritt in „The Ellen DeGeneres Show“. „Er ist großartig und so süß. Niemand schläft“, scherzte der „In Time“-Star in der Sendung. „Aber wir sind begeistert. Und könnten nicht glücklicher sein. Wir sind sehr dankbar.“

Timberlake und Biel sind seit 2012 verheiratet. Ihr erstes gemeinsames Kind, Sohn Silas, kam im April 2015 zur Welt. Ellen DeGeneres (62) gehörte offenbar zu den wenigen Menschen „außerhalb der engen Familie“, die von Biels zweiter Schwangerschaft wussten: „Ich glaube, wir waren bei FaceTime und du hast gesagt: ‚Hey, möchtest du ein Geheimnis wissen?‘ und dann kam Jessica herein und du hast deine Hand auf ihren Bauch gelegt und meintest: ‚Wir bekommen ein weiteres Baby‘.“

Bisher ein Geheimnis

Silas habe sich bereits gut in seine Rolle als großer Bruder eingefügt, verriet Timberlake in der Show: „Im Moment mag er es sehr. Phin kann noch nicht gehen oder ihn jagen, also werden wir sehen, was passiert.“ Es ist das erste Mal, dass Timberlake über den erneuten Familienzuwachs spricht. Erste Gerüchte über ein weiteres Baby kamen im Sommer 2020 auf. Im September plauderte Lance Bass (41), Timberlakes ehemaliger NSYNC-Kollege, dann in einem Interview mit „Entertainment Tonight“ über den Nachwuchs. Bass erzählte, dass er den beiden bereits gratuliert habe und dass das Paar sehr glücklich sei. „Das Baby ist natürlich sehr süß, es ist schließlich das Kind von Justin und Jessica.“

.@JTimberlake told me the name of his new baby! Don’t miss the full interview on my show tomorrow. pic.twitter.com/grBQ9sls0S — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 18, 2021

(hub/spot)