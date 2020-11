Justin Timberlake kauft rollstuhlgerechten Van für Teenager

27.11.2020 17:29 Uhr

Justin Timberlake hilft an Thanksgiving: Der Popstar kauft einem gehbehinderten 17-Jährigen einen rollstuhlgerechten Van.

Viele US-Amerikaner nutzen das Thanksgiving-Fest, um denjenigen zu helfen, denen es nicht so gut geht, wie einem selbst. So auch Sänger Justin Timberlake (39, „Man of the Woods“). Der Popstar schenkte dem 17-jährigen Jake Stitt aus dem US-Bundesstaat Tennessee, der unter einer cerebralen Bewegungsstörung leidet, einen rollstuhlgerechten Van.

„Ich war von der Geschichte so gerührt, ich möchte, dass ihr diesen Van bekommt. Ich werde die gesamten Kosten übernehmen. Ich möchte, dass ihr schöne Feiertage habt. Du inspirierst mich, Jake“, sagte Timberlake, der ebenfalls aus Tennessee stammt, in einem Video-Chat mit der Familie. Ein Clip des Gesprächs hat unter anderem das US-Magazin „People“ veröffentlicht.

The family raised $35k to cover the cost of the van but they’ll get to keep that money. Why?? Because @jtimberlake heard Jake’s story and wanted to help. He got the family the van, and even hopped on Zoom to chat with the 17 year old. The reaction says it all folks pic.twitter.com/4WGVGd4VSb

— Sam Luther (@SamLuther_) November 25, 2020