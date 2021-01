30.01.2021 18:27 Uhr

Justin Timberlake kündigt neues Album an

Drei Jahre ist die letzte Albumveröffentlichung von Justin Timberlake her. Jetzt können sich Fans des Künstlers auf neue Musik freuen.

Justin Timberlake (39, „Suit & Tie“) arbeitet an neuer Musik. Dieses Geheimnis entlockte ihm nun TV-Moderator Jimmy Fallon (46) in seiner „The Tonight Show“. Vorsichtig fragte Fallon den Künstler am Freitagabend (29. Januar): „Besteht die Möglichkeit, dass ein neues Justin-Timberlake-Album in Arbeit ist?“ Nach wenigen Sekunden des Überlegens räumte Timberlake ein, dass diese Möglichkeit durchaus bestehe.

Dann wurde er konkreter: „Sagen wir mal, ja. Ich war im Studio und habe an Sachen gearbeitet.“ Auf einen Erscheinungstermin seiner neuen Platte wollte sich der Musiker allerdings nicht festnageln lassen. „Ich lasse mir einfach Zeit“, meinte er stattdessen. Sein bis dato letztes Studioalbum, „Man of the Woods“, hatte Timberlake im Februar 2018 veröffentlicht.

(cos/spot)