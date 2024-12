Sänger weiterhin angeschlagen Justin Timberlake muss erneut Konzert absagen

Kämpft mit massiven Rückenproblemen: US-Superstar Justin Timberlake (tj/spot)

SpotOn News | 01.12.2024, 12:48 Uhr

Für Justin Timberlake läuft es bei seiner "Forget Tomorrow World Tour"-Tournee alles andere als rund. Nun musste der Sänger ein weiteres Konzert kurzfristig absagen.

Seit dem 29. April 2024 ist Justin Timberlake (43) mit seiner aktuellen "The Forget Tomorrow World Tour" wieder unterwegs und kann sich dabei über restlos ausverkaufte Konzerthallen freuen. Weniger Freude bereitet dem Gründungsmitglied der legendären Boygroup *NSYNC, dass diese Comeback-Tournee immer wieder durch gesundheitliche Probleme überschattet wird, die ihn dazu zwingen, Konzerte kurzfristig abzusagen.

Video News

Timberlake muss seinen Rücken schonen

Die jüngste Absage musste er seinen Fans am 30. November präsentieren. In einer Instagram-Story schrieb er dazu: "Es tut mir so leid, Oklahoma City. Ich muss die Show am 2.12. absagen. Ich habe mir in Nola den Rücken verletzt und meine Ärzte haben mich angewiesen, mich noch ein wenig auszuruhen. Danke für eure Unterstützung – ihr wisst, dass ich das nicht gerne mache."

Für Timberlake bedeutet dies bereits die dritte schlechte Botschaft, die er seinen Fans überbringen musste. Anfang und Ende Oktober musste er mehrere Konzerte absagen und auf das nächste Jahr verschieben. Als Grund dafür gab er an, unter einer Bronchitis und Kehlkopfentzündung zu leiden.