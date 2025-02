Musik Justin Timberlake sagt letzte US-Show seiner Welttournee ab

Justin Timberlake - iHeartRadio Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.02.2025, 11:00 Uhr

Justin Timberlake hat den letzten US-Auftritt seiner Welttournee krankheitsbedingt abgesagt.

Der ‚Can’t Stop the Feeling!‘-Hitmacher sollte am Donnerstag (27. Februar) den letzten Auftritt seiner ‚Forget Tomorrow World Tour‘ in Columbus, Ohio, spielen, gab aber nur wenige Stunden vor der Show bekannt, dass er nicht auftreten würde, da er „gegen die Grippe kämpft“.

In einer auf Instagram veröffentlichten Nachricht sagte Justin: „Leute, ich bin untröstlich. Ich muss die Show heute Abend absagen. Ich habe im Soundcheck gegen die Grippe gekämpft und jetzt hat sie mich überwältigt.“ Es würde ihn todunglücklich machen, die Fans und auch das Team, das hart an der Show gearbeitet habe, zu enttäuschen. Aber am Ende war der Sänger machtlos gegen seinen eigenen Körper und konnte nur versprechen: „Ich möchte Euch beruhigen, Ihr werdet eine Rückerstattung für Eure Tickets erhalten. Ich liebe euch alle.“

Justin war bereits im vergangenen Oktober gezwungen, die Show in Ohio zu verschieben, nachdem bei ihm Bronchitis und Kehlkopfentzündung diagnostiziert worden waren. Der 44-jährige Star postete damals in den sozialen Medien: „Hey Leute – ich habe mich in den letzten Shows nicht gut gefühlt und es stellt sich heraus, dass ich Bronchitis und Kehlkopfentzündung habe. Es tut mir so leid, sagen zu müssen, dass ich die nächsten Shows vom 23.10. bis zum 2.11. verschieben muss. Neue Termine oben aufgeführt. Danke für Euer Verständnis – ich werde es wieder gut machen – JT.“