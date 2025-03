Stars Justin Timberlake übernimmt Südamerika-Flug mit Überraschungsauftritten

20.03.2025

Justin Timberlake verwöhnte die Passagiere eines Flugzeugs mit einer überraschenden Sicherheitsdemonstration.

Der 44-jährige Sänger, der für seine ‚The Forget Tomorrow World Tour‘-Shows nach Argentinien in Südamerika reiste, übernahm die Overhead-Lautsprecher des Jets, während er die Sicherheitsregeln und eine Aufschlüsselung der Flugroute von einem Blatt Papier für die belebte Kabine verlas.

In einem Video, das am Mittwoch, den 19. März, auf seinem TikTok-Account gepostet wurde, sagte Justin: „Meine Damen und Herren, willkommen beim JT Live 25 Südamerika-Teil. Die Rettungsweste befindet sich in einer Tasche an der Seite Ihres Sitzes. Um die Rettungsweste aufzublasen, ziehen Sie fest an den roten Seilen. Wenn Sie Fragen haben, behalten Sie sie für sich. Oh, wir machen nur Witze. Bitte fragen Sie die Crew.“ Der ‚SexyBack‘-Hitmacher erläuterte seinen Mitreisenden dann ihre Flugroute. Er erklärte: „Wir werden über die wunderschönen Länder der Dominikanischen Republik, Kolumbiens, Brasiliens und Boliviens fliegen, bis wir uns auf den Weg nach Argentinien machen. Wir danken Ihnen, dass Sie mit JT Live 25 Air fliegen – es wird der Wahnsinn werden.“

Seine Nachricht wurde mit Jubel und Applaus aufgenommen und der ‚Mirrors‘-Hitmacher zog auch später während des Fluges wieder alle Augen auf sich, als er anfing, im Flugzeug Golf zu spielen. Justin teilte ein Video auf Instagram, in dem er seinen Golfball durch den Gang spielt. Eine Stimme im Hintergrund des Videos sagte, während Justin seine Golfkünste zur Schau stellte: „Eine Reihe von Spielern puttet aus dem hinteren Teil des Bildschirms und die Zahlen waren nicht gut.“ Nachdem der Star die Bälle erfolgreich eingelocht hatte, gaben ihm einigen der glücklichen Passagiere High-Fives. Justin betitelte das Video mit den Worten: „Südamerika, wir kommen!“ Justins Südamerika-Etappe seiner ‚The Forget Tomorrow World Tour‘ beginnt am 21. März in San Isidro (Argentinien), bevor er in Santiago (Chile), Bogotá (Kolumbien) und Sao Paulo (Brasilien) Halt macht.