Justin Timberlake veröffentlicht sein erstes Buch

Justin Timberlake bringt sein erstes Buch heraus. Der 37-Jährige hat die große Veröffentlichung für Ende Oktober geplant. ‚Hindsight‘ soll das Buch heißen und den Fans Einblicke in das Privatleben des Sängers geben.

Sowohl in sein Leben mit Ehefrau Jessica Biel und dem gemeinsamen, drei Jahre alten Sohn Silas, als auch in seine Kindheit und in seine Karriere. Die Fans können es kaum erwarten. „Leute, ich habe Neuigkeiten. Ich habe schon eine Weile hieran gearbeitet und ich bin happy, euch endlich ein erstes Bild von meinem ersten Buch zeigen zu können“, schreibt der Star auf Instagram unter einem Bild von sich selbst mit dem besagten Buch in der Hand. „Ich freue mich darauf, diese Bilder und Geschichten mit euch zu teilen. Es kommt am 30. Oktober heraus.“

Nun auch öfter Kinderfotos bei Insta

Danach postete er noch ein Kinderbild von sich selbst, was den kleinen Justin unter dem Weihnachtsbaum zeigt. Dazu gab er seinen Fans das Versprechen, dass er nun öfter auf Instagram und auch in seinem Buch Kinderbilder zeigen und alte Geschichten erzählen werde. Laut der Pressemitteilung startet die Autobiografie mit der Kindheit des ‚Mirrors‘-Hitmacher und folgt ihm dann durch seine Karriere und sein Leben.

