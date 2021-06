Justin Timberlake: „Wir sollten Britney jetzt alle unterstützen“

24.06.2021 09:43 Uhr

Britney Spears wehrt sich gegen die Vormundschaft und bekommt nun prominente Unterstützung: Justin Timberlake, Mariah Carey und weitere Stars machen sich für die Sängerin stark.

Nachdem Britney Spears (39) vor Gericht das Ende ihrer langjährigen Vormundschaft gefordert hat, erhält die Sängerin prominente Unterstützung: Justin Timberlake (40), Mariah Carey (51) und andere Stars machen sich für die 39-Jährige stark. Spears‘ Vater Jamie (68) hatte nach einer Reihe von öffentlichen Zusammenbrüchen 2008 die Vormundschaft für seine Tochter übernommen. Nun erklärte der Popstar vor einer Richterin in Los Angeles zu der Situation: „Ich bin nicht glücklich, ich kann nicht schlafen. Ich bin so wütend. Und ich bin deprimiert. Ich weine jeden Tag.“

Die Sängerin forderte die Kontrolle über ihre persönlichen Angelegenheiten: „Ich habe mehr als genug getan. Ich schulde diesen Leuten nichts. Es ist peinlich und demoralisierend, was ich durchgemacht habe. Ich will nur mein Leben zurück. Es sind 13 Jahre. Es ist genug.“

Timberlake, der von 1999 bis 2002 mit Spears liiert war, twitterte anschließend: „Nach dem, was wir heute gesehen haben, sollten wir jetzt alle Britney unterstützen. Unabhängig von unserer Vergangenheit, gut oder schlecht, und egal wie lange es her ist … was mit ihr passiert, ist einfach nicht richtig. Keine Frau sollte jemals daran gehindert werden, Entscheidungen über ihren eigenen Körper zu treffen. Niemand sollte jemals gegen seinen Willen festgehalten werden … oder jemals um Erlaubnis bitten müssen, auf alles zuzugreifen, wofür er so hart gearbeitet hat.“

After what we saw today, we should all be supporting Britney at this time.

Regardless of our past, good and bad, and no matter how long ago it was… what’s happening to her is just not right.

No woman should ever be restricted from making decisions about her own body.

— Justin Timberlake (@jtimberlake) June 24, 2021