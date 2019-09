Justin und Hailey Bieber mit eigener Beauty-Linie?

Justin und Hailey Bieber könnten bald eine eigene Beauty-Linie herausbringen. Das 22 Jahre alte Model versuchte in diesem Jahr bereits, sich den Markennamen Bieber Beauty zu sichern, scheiterte allerdings, weil ihr singender Ehemann die Rechte an seinem Nachnamen bereits innehat.

Nun erklärte Hailey der australischen ‚Vogue‘, sie und Justin hätten beide Ideen bezüglich der individuellen Verwendung ihres Nachnamens in unterschiedlichen Bereichen – inklusive dem Schönheitsmarkt. „Jeder dachte, der Name sei bereits vergeben, aber in Wahrheit gehört er meinem Ehemann. Ich konnte ihn selbst nicht registrieren lassen, weil Justin alle Markenrechte an seinem Nachnamen besitzt“, erklärte die Schönheit dem Magazin.

Quelle: instagram.com

„Ehrlich gesagt ging es mehr darum, proaktiv zu sein. Ich bin nicht sicher, wie ich mich da hinein bewegen möchte und es ist ein Gesprächsthema zwischen mir und meinem Ehemann. Er glaubt, dies sei ein Feld, das ich erforschen sollte, und ich denke, es ist ein Feld, das er bezüglich Männern erforschen könnte.“

Sie hat Lust auf Beauty-Geschäfte

Sollte Hailey allerdings irgendwann ihr eigenes Beauty-Geschäft eröffnen, möchte sie an Hautpflegeprodukten arbeiten anstelle von Kosmetik, weil Make-up solch ein „gesättigtes Feld“ sei. Sie erklärte weiter: „Ich bin eine Person, der es so um Haut geht, und ich liebe es, in der Sonne zu sein und ich liebe Körperlotion und Haarprodukte. Ich würde vermutlich zuerst in diese Richtung gehen, bevor ich Make-up mache. Kylie hat solch einen guten Job dabei gemacht, was sie mit ihrer Marke [Kylie Cosmetics] anfängt, Rihanna macht so einen guten Job dabei, was sie mit ihrer Marke [Fenty Beauty by Rihanna] macht. Dann sind da Pat McGrath Labs und Charlotte Tilbury – es ist ein sehr gesättigtes Feld.“

Sehr bald wird es allerdings keine Bieber-Beauty-Produkte geben, glaubt man dem, was Hailey zusätzlich ausplauderte: „Ich will mir Zeit nehmen. Es sollte natürlich passieren und ich möchte nur Dinge machen, die ich selbst auch liebe.“