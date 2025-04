Musik Justin Vernon: Taylor Swift-Auftritt hat ‚außerkörperliche‘ Erfahrung ausgelöst

Bon Iver Justin Vernon - All Points East 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.04.2025, 18:00 Uhr

Justin Vernon von Bon Iver hatte eine „außerkörperliche“ Erfahrung, als er Taylor Swift bei der Aufführung von ‚Exile‘ sah.

Die Kollaboration mit Vernons Band war auf Taylors Album ‚Folklore‘ aus dem Jahr 2020 zu hören, und Justin liebte es, zu hören und zu sehen, wie Taylor den Track während ihrer Eras-Tour spielte.

Auf die Frage, wie es sich anfühlte, Taylor ihren gemeinsamen Song performen zu sehen, sagte Justin in der ‚Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘: „Ähm … ich war außerhalb meines Körpers, eine außerkörperliche Erfahrung.“ Die Band hatte es während der Konzertreihe zwar nicht geschafft, den Song mit Taylor gemeinsam zu performen; allerdings sang die Musikerin den Track zusammen mit Bon Iver auf deren Tour. „Sie konnte es mit uns singen“, fügte Vernon hinzu: „Aber ich sah diese Clips und dachte mir: ‚Meine Güte, das klingt besser, als es bei mir klingen würde.‘ Es war ziemlich beeindruckend, das zu sehen. Zu hören, wie sich das anhörte, war unglaublich.“

Justin arbeitete auch mit Charli XCX an ihrem Remix-Album ‚Brat‘ zusammen und das Duo nahm gemeinsam den Song ‚I think about it all the time‘ auf. Und Justin erklärte auch, wie es dazu kam, dass sie Bonnie Raitts Song ‚Nick Of Time‘ für den Song sampelten. Er erzählte: „Meine Freundin Danielle Haim sagte zu mir: ‚Du solltest ‚Nick Of Time‘ hören, und ich dachte mir: ‚Das ist so eine gute Idee‘, denn Charlis Song handelte davon, dass ihr die Zeit davonläuft.“ Justin verriet anschließend, dass Bonnie (75) das Sample genehmigt hat, da sie „ein großer Fan von Charli“ ist.