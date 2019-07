Der neuste Schrei: Kaffeebier?

Sonntag, 7. Juli 2019 13:58 Uhr

Die Amis drehen durch. Wer sich nicht zwischen einem Kaffee oder einem Bier entscheiden kann, nimmt halt beides! Top oder Flop?

Ein schöner Samstagnachmittag und die Entscheidung fällt schwer: Ein kühles Bier oder einen heißen Kaffee bestellen? Der US-Getränkehersteller Pabst Blue Ribbon streicht das „Oder“ und gibt seinen Kunden nun die Option zum „Und“. Wieso eine Entscheidung treffen, wenn man ein kühles Kaffeebier genießen kann?

Positive Bewertungen

Der Drink befindet sich anscheinend noch in der Probephase und ist deswegen nicht überall in den Staaten im Verkauf, sondern nur in vier der 51 Bundesstaaten. Selbstverständlich kann aber jeder Kaffeebier online bestellen. Einige US-Blogger sind deswegen völlig aus dem Häuschen.

Auf der Website Untappd.com finden sich bereits einzelne Bewertungen und diese fallen überraschend positiv aus. Hier kommt man dem eigentlichen Geschmack von Kaffeebier nämlich auch schon näher.

Bier mit Kaffee?

Kaffeebier – das klingt supereklig, wenn man bei den Bewertungen aber genauer hinschaut, ist alles nur noch halb so schlimm. Bei dem Getränk handelt es sich nämlich gar nicht um Bier mit Kaffeenote, sondern einfach um Eiskaffee mit Alkohol. Der Bierhersteller Pabst Blue Ribbon beschreibt den Drink als einen Iced Coffee mit Vanillenote und 5 Prozent Alkohol.

In Europa trinkt man diesen Mix schon lange. Wir nennen es nur nicht Kaffeebier, sondern Kaffee mit Baileys oder ein Caffé Corretto, ein Espresso mit Grappa.

Die User auf Untapped vergleichen Kaffeebier geschmacklich vor allem mit einem Getränk namens Yoo-hoo, ein Kakaogetränk in der Glasflasche für Kinder. Und sie sind sich einig: Kakao mit Schuß – eine Mischung für Gewinner.