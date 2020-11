23.11.2020 22:30 Uhr

Kaia Gerber: Ihr Neuer hat den Segen von Mama Cindy Crawford

Cindy Crawford und Rande Gerber haben der Beziehung ihrer Tochter mit Schauspieler Jacob Elordi ihren Segen gegeben.

Kaia Gerber (19) und Jacob Elordi (23) werden seit Monaten immer wieder zusammen gesichtet – ihren Beziehungsstatus behielten sie jedoch bis Anfang diesen Monats für sich.

Liason offiziell gemacht

Anfang November dann scheint das Model seine Liebe zu dem Schauspieler aber bestätigt zu haben und begeisterte mit einem ersten gemeinsamen Foto seine Instagram-Follower. Und Insider verrieten nun, dass Kaias Eltern, Cindy Crawford und Randy Gerber, mehr als glücklich mit der Partnerwahl ihrer Tochter seien. Demnach soll der ‘Kissing Booth 2’-Darsteller bereits den Segen von Kaias Eltern haben.

Öfter am Strand gesichtet

„Jacob ist sehr lieb zu Kaia. Sie sind immer sehr liebevoll und süß zusammen. Es ist offensichtlich, dass Cindy und Rande auch Jacob gutheißen. Sie verbringen sehr viel Zeit miteinander“, sagt der Insider gegenüber dem ‘People’-Magazin. Elordi, der aus Australien stammt, soll „Kaia’s Leben in Malibu mögen”. Der Alleswissende fügt hinzu: „Sie verlassen selten Malibu und genießen stattdessen den Strand, gehen wandern und treffen sich mit Freunden zum Abendessen.“

Das ist Jacob Elordi

Jacob Elordi ist ein australischer Schauspieler. Der 23-Jährige spielte an der Schule gelegentlich Theater und hatte 2017 seinen ersten Hollywood-Auftritt in „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“. Ein Jahr später folgte eine Rolle in „The Kissing Booth“ und 2019 die Fernsehserie „Euphoria“.

Vor Kaia soll Jacob ein Jahr mit Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin Zendaya liiert gewesen sein.

(Bang/PV)