Beauty & Fashion Kaia Gerber: Sie das Gesicht der neuen DKNY-Kampagne

Bang Showbiz | 19.08.2024, 16:00 Uhr

Kaia Gerber hat in ihrer neuen DKNY-Kampagne ihrer Liebe zum Lesen Tribut gezollt.

Das 22-jährige Model, das die Tochter des Supermodels Cindy Crawford ist, ist für eine zweite Saison als Gesicht der Marke zurückgekehrt, um die Werbeanzeigen des Labels für Herbst 2024 zu präsentieren.

Die Designchefs des Unternehmens feierten Kaias Lieblingshobby, indem sie sie auf dem Boden einer Bibliothek mit einem Buch sitzend fotografierten. Jeff Goldfarb, der Executive Vice President bei der G-III Apparel Group, Eigentümer von DKNY, erklärte: „Wir freuen uns darüber, Kaia für die zweite Saison als globales Gesicht von DKNY zu haben. Ihre lebendige Energie wird lebendig, wenn unsere Kampagne an die Grundwerte der Marke anknüpft und bei unseren Kunden Anklang findet, während sie gleichzeitig die globale Sichtbarkeit der Marke erhöht.“ Trey Laird, der beim Shooting für die kreative Leitung verantwortlich war, fügte hinzu: „Kaia ist privat eine begeisterte Leserin und Buchliebhaberin mit einer lebendigen, wachsenden Online-Community durch ihren Buchclub. Das Konzept der Kampagne war eine inspirierende Gelegenheit, DKNYs Liebe zu allem, was etwas mit New York zu tun hat, mit Kaias Liebe zur Literatur auf eine reine, authentische Weise zu verbinden.“ Die Kampagne erzählt Geschichten aus New York City und enthält Zitate aus Klassikern wie ‚Der große Gatsby‘ von F. Scott Fitzgerald und ‚Ein starker Abgang‘ von Jay McInerney.