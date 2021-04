Kaley Cuoco: Amazon Prime schnappt sich „The Flight Attendant“

Kaley Cuoco auf dem roten Teppich (mia/spot)

15.04.2021 14:47 Uhr

Kaley Cuoco ist ab Ende April auf Amazon Prime in einer neuen Serie zu sehen: In "The Flight Attendant" spielt sie eine Flugbegleiterin, die eines Tages in einem fremden Bett neben einem Toten aufwacht.

Amazon Prime Video zeigt ab dem 23. April die neue Serie „The Flight Attendant“ mit Kaley Cuoco (35, „The Big Bang Theory“) in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die erste Staffel erzählt die Geschichte der Flugbegleiterin Cassandra Bowden, deren Leben sich über Nacht ändert, als sie in einem Hotel neben einem toten Mann aufwacht. Der achtteilige Thriller soll sowohl düster als auch lustig sein und basiert auf dem Roman des Bestsellerautors Chris Bohjalian.

Neben Cuoco spielen Michiel Huisman (39, „Game of Thrones“), Rosie Perez (56, „Do The Right Thing“), Zosia Mamet (33, „Girls“), Michelle Gomez (54, „The Chilling Adventures of Sabrina“) T.R. Knight (48, „Grey’s Anatomy“), Colin Woodell (29, „The Originals“) und Merle Dandridge (45, „The Night Shift“) in der Serie mit.