Kaley Cuoco nach Trennung: "Ihr Vermögen ist geschützt"

06.09.2021 09:07 Uhr

Kaley Cuoco hatte einen „wasserdichten Ehevertrag parat“, bevor sie Karl Cook heiratete.

Die 35-jährige Schauspielerin gab letzte Woche ihre Trennung von dem 30-Jährigen bekannt. Dennoch wird es bei dem Paar vermutlich nicht zu einem großen, öffentlichen Rosenkrieg kommen, wie ihn schon so manche Promis zuvor ausgefochten haben.

Kaley Cuoco mit knallhartem Ehevertrag

Die „Big Bang Theory“-Darstellerin hatte nämlich bereits vor der Eheschließung einen wasserdichten Ehevertrag aufsetzen lassen. Ein Insider hat bestätigt, dass Kaley einen Ehevertrag hatte, bevor sie 2018 mit Karl vor den Traualtar trat. Der angeblich Nahestehende sagte gegenüber „Us Weekly“: „Ihr Vermögen ist geschützt.“

Die Schauspielerin und Karl veröffentlichten Anfang dieses Monats eine gemeinsame Erklärung, in der sie ihre Trennung bestätigten. Das Duo bestand jedoch auch darauf, dass es keine „Wut oder Feindseligkeit“ gegeneinander gebe.

Im Juni war noch alles heile Welt

In ihrer Erklärung hieß es: „Trotz tiefer Liebe und Respekt füreinander haben wir erkannt, dass unsere gegenwärtigen Wege uns in entgegengesetzte Richtungen geführt haben. Wir haben beide so viel von unserer Reise öffentlich geteilt, dass wir, obwohl wir es vorziehen würden, diesen Aspekt unseres persönlichen Lebens privat zu halten, gemeinsam in unserer Wahrheit aufgeschlossen sein wollten. Es gibt keine Wut oder Feindseligkeit, ganz im Gegenteil.“ Die Schauspielerin reichte am Freitag (3. September) die Scheidungspapiere beim Los Angeles Superior Court ein, um ihre Ehe zu beenden. Im Juni hatte das Paar noch den dritten Hochzeitstag mit süßen Bildern und Erinnerungen auf Social Media gefeiert. (Bang)