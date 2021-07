Kaley Cuoco: Statt Golden-Globe gab’s nen‘ Werbedeal

08.07.2021 20:08 Uhr

Kaley Cuoco hat knapp einen Golden Globe verpasst - das sei aber die das Beste gewesen, was passieren konnte, denn stattdessen ergatterte sie einen lukrativen Werbedeal.

Schauspielerin Kaley Cuoco ist um Haaresbreite ein Golden Globe entwischt, doch das sei der „beste Verlust ihres Lebens“ gewesen. Die 35-jährige Schauspielerin war bei der Verleihung in diesem Jahr als „Beste Schauspielerin“ für ihre Rolle in der Thriller-Serie ‘The Flight Attendant’ nominiert. Die Auszeichnung ging dann jedoch an ‘Schitt’s Creek’-Star Catherine O’Hara – Cuoco nahm es jedoch nicht allzu schwer.

Kaley Cuoco ist nicht traurig über verpasste Chance

Sie erzählte gegenüber den ‘E! News’: „Ehrlich gesagt, gegen ‚Catherine the Great‘ zu verlieren, war der beste Verlust meines Lebens. Ich bin ihr größter Fan und hätte selbst für sie gestimmt. Catherine ist so ein komödiantisches Idol von mir. Meinen Namen neben ihr zu sehen, das kann mir niemand mehr nehmen. Das ist eine surreale Erfahrung.“

Kaley Cuoco in ihrer Rolle als Stewardess in der Thriller-Serie "The Flight Attendant"

Kaley Cuoco: Pizza im Ballkleid

Und Kaley wäre nicht Kaley, wenn sie nicht humorvoll mit der Situation umgehen würde. Statt einem Golden Globe gab es dann eben Pizza. Nach der Preisverleihung ging ein Instagram-Foto von Kaley viral, auf dem sie noch immer ihr Oscar de la Renta-Kleid trägt, jedoch ohne ihre Schuhe, dafür aber mit einer Prinzessinnentiara und umgeben von den Essensresten und dem Konfetti der Party.

Cuoco hat Werbe-Deal eingesackt

In der Hand hält sie eine Champagner-Flasche – ein wenig musste sie dann wohl doch getröstet werden. Doch dieses Foto sorgte dafür, dass die ehemalige ‚Big Bang Theory‘-Darstellerin Markenbotschafterin für die Spirituosenfirma Smirnoff wurde. „Es endete als ein Gewinn für mich, weil Smirnoff anrief und sagte: ‚Das ist die Art von Mädchen, die wir wollen!‘ Ich dachte: ‚Oh mein Gott, so viel ich in dieser Award-Saison auch verloren habe, am Ende habe ich gewonnen'“, so Kaley Cuoco.