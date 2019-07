Kaley Cuoco: Süßer Liebespost zum Hochzeitstag

Montag, 1. Juli 2019 20:44 Uhr

Kaley Cuoco veröffentlicht süßen Liebespost an ihrem ersten Hochzeitstag. Die ‚Big Bang Theory‘-Darstellerin heiratete ihren Mann Karl Cook vor genau einem Jahr. Anlässlich dazu postete sie nun am Sonntag (30. Juni) auf Instagram eine romantische Liebeserklärung an ihren Ehemann.

So schrieb sie: „Alles Gute zum Jahrestag an meine unglaublich tolle bessere Hälfte! @mrtankcook Ich kann es immer noch nicht glauben, dass du zu mir gehörst. Ich werde dich nie wieder gehen lassen!“ Dazu teilte die Schauspielerin ein Video, in dem sie einen personalisierten Ring zeigte, den ihr Liebster ihr zum Jahrestag schenkte: „Schatz, es ist das großartigste Ding, dass ich je bekommen habe, ich liebe es. Ich liebe es so sehr und es sind pinke Saphire. Ich liebe dich.“

Quelle: instagram.com

Kaley, die zuvor bereits mit Ryan Sweeting verheiratet war, schenkte ihrem Karl eine Vintage-Taschenuhr von 1911, in die das Datum des Hochzeitstags eingraviert ist.

Zur Feier des Tages verbrachten die beiden den Tag zusammen, machten Yoga, besuchten eine Töpferklasse und genossen ein Taco-Bell-Dinner am Abend daheim.