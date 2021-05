Kaley Cuoco zu einer Reunion bei „Big Bang Theory“

08.05.2021 20:30 Uhr

Die 35-jährige Schauspielerin verkörperte in der Erfolgsserie von 2007 bis 2019 die Rolle der Penny. Nun hat sie verraten, dass sie auf jeden Fall bei einer einmaligen Neuauflage der Show dabei wäre.

Jetzt ist es noch zu früh

Im Interview mit „E! News“ sagte Kaley: „Ich wäre auf jeden Fall bereit, so eine Art Reunion-Show zu machen. Ich kann die ‚Friends‘-Show gar nicht abwarten, also wäre ich auf jeden Fall dazu bereit, so etwas auch zu machen.“ Allerdings sei es derzeit noch zu früh dafür, „The Big Bang Theory“ wieder auf die Bildschirme zu bringen, wie der Hollywoodstar weiter erklärt: „Es fühlt sich immer noch wie gestern an, als wir die letzte Klappe drehten. Ich denke jeder versucht gerade, seinen neuen Weg zu finden und das nächste Projekt klarzumachen.“

Kaley Cuoco hat Lust auf eine Rückkehr

Weiter erklärte Kaley Cuoco: „Ich freue mich darauf zu sehen, was die anderen machen werden. Ich denke in ein paar Jahren oder wenn alle mal Lust haben, dann wäre ich auf jeden Fall dabei. Es war eine lebensverändernde Erfahrung für uns alle und es wäre großartig, das für die Fans zu machen, denn wir hatten so eine tolle Fanbase, die so lange bei uns geblieben ist.“ (Bang)