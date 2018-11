Kalifornische Feuerwalze: Diese Stars sind betroffen

Samstag, 10. November 2018 19:55 Uhr

In den USA wüten im Moment heftige Waldbrände, zahlreiche Menschen versuchen sich in Sicherheit zu bringen. Auch zahlreiche Prominente sind von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen. Das Feier wütet in einer Gegend, in der auch Will Smith, Lady Gaga und Thomas Gottschalk ihre Anwesen haben.

U.a. CNN berichtete, dass eine Kombination aus starken Windböen und niedriger Luftfeuchtigkeit die zwei verheerenden Feuerwalzen noch schüren würden.

Unter den betroffenen Stars sind unter anderem Schauspielerin und #metoo-Aktivistin Alyssa Milano , die ihren Fans auf Twitter mitteilte: „Ich musste mein Zuhause wegen des Feuers räumen. Ich habe meine Kinder, Hunde, Computer und meine Doc Marten-Stiefel mitgenommen“. Sie fügte hinzu: „(Mein Ehemann ist in New York und die Pferde wurden von meinem Trainer evakuiert!)“.

I just had to evacuate my home from the fires. I took my kids, dogs, computer and my Doc Marten boots. (Husband is in NY. Horses are being evacuated by my trainer.) — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 9. November 2018

Die Serien-Stars Rainn Wilson („The Office“) und Eddie McClintock („Bones“) sind ebenfalls betroffen und teilten ihre Situation ebenfalls über Twitter den Fans mit. Wilson schrieb: „Bitte sendet eure Gebete an die Bewohner von Thousand Oaks (Anm. d. Red. letzte Woche erschoss dort Ian Oaks dort in einem Nachtclub 12 Menschen) und die Opfer der Schießerei, die nun auch noch aus ihren Vierteln und Wohnhäusern evakuiert werden müssen. Schickt ihnen doch bitte auch etwas Geld“.

My House has been evacuated due to nearby fires in Thousand Oaks. (The pigs & dogs are fine, thank you) Please send your prayers to the people of Thousand Oaks and the victims of the shooting that are now having to evacuate their homes and neighborhoods. Then send them some cash. — RainnWilson (@rainnwilson) 9. November 2018

McClintock musste ihr Zuhause in Old Agoura verlassen. „Das passiert wirlich, verdammt“, twitterte der Schauspieler. Eine Stunde später fügte er hinzu: „Vielen Dank für all die guten Wünsche. Wir haben unser Haus evakuiert und in West Hollywood ein Hotel gefunden. So viel Respekt für die Feuerwehrleute! Sie sind eine seltene Rasse. Liebe und Sicherheit für alle, die betroffen sind!“

Thank you to everyone for the well wishes.

We have evacuated our home, and have found a hotel in West Hollywood.

So much respect for these firefighters. They are a rare breed.

Sending out love and safety to all those effected. — Eddie McClintock (@EddieMcClintock) 9. November 2018

Haus von Caitlyn Jenner abgebrannt

Auch der Kardashian-Clan hatte Probleme. Kim Kardashian war gerade zu ihrem Anwesen in den Hidden Hills geflogen, als sie feststellte, dass auch der Ort Calabasas von dem Feuer bedroht ist. Nachdem der „Keeping Up With The Kardashian“-Star aus ihrem Privatjet natürlich social media-tauglich zahlreiche Fotos der Waldbrände von oben postete, teilte sie ihren Fans noch mit, dass „sie eine Stunde Zeit hatte, um all ihre Sachen zu packen und ihr Zuhause zu evakuieren“. „Ich bete, dass alle in Sicherheit sind“ teilte sie ihren Followern via Instagram-Story mit. „Ich bete, dass alle vor diesen Bränden Schutz suchen können und in Sicherheit sind.“ Dazu postete sie ein Foto ihres voll gepackten Kofferraums mit – nun ja, sicher nicht all ihren – Habseligkeiten. „Nein zu Calabasas heute Abend“.

Das Haus von Caitlyn Jenner fiel den Flammen zum Opfer.

Lady Gaga musste gehen

Am Freitagmorgen verriet Sängerin Lady Gaga auf ihrem Instagram-Account, dass auch sie ihr Zuhause evakuiert habe. In einer ihrer Instagram-Storys zeige sie, wie sie ihre Sachen packte und ihr Haus verließ. Dabei fing sie im Video die riesigen Rauchwolken ein, die sich inzwischen überall verteilt haben. Auf Twitter schrieb sie später: „Ich leide so innig mit denen mit, die von diesen abscheulichen Bränden betroffen sind und den Verlust geliebter Menschen oder ihrer Häuser ertragen müssen. Ich sitze hier mit einem Mann und wir beide fragen uns, ob unsere Zuhause in Flammen aufgehen werden. Wir können nur zusammenhalten und füreinander beten. Gott schütze euch“.

I am thinking so deeply for everyone who is suffering today from these abominable fires & grieving the loss of their homes or loved ones. I’m sitting here with many of you wondering if my home will burst into flames. All we can do is pray together & for each other. God Bless You. — Lady Gaga (@ladygaga) 10. November 2018

Hollywood-Star Will Smith gab am gestrigen Freitag ein Update, dass er mit seiner Familie acht Meilen (etwa 12 Kilometer) vom Feuer entfernt sei und sie bisher noch nicht von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen seien.

„Wir sind aber bereit, falls es soweit kommen sollte“, erklärte er via Instagram-Story.