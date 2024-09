In New York und Las Vegas „Kamala-Ära“: Demokraten setzen im Wahlkampf auf Taylor-Swift-Plakate

Taylor Swift wird Kamala Harris wählen. (wue/spot)

SpotOn News | 13.09.2024, 17:45 Uhr

Der US-Wahlkampf läuft auf Hochtouren. Nachdem Taylor Swift sich öffentlich für Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris ausgesprochen hat, sind die US-Demokraten in ihrer "Kamala Ära".

Die US-Vizepräsidentin Kamala Harris (59) tritt gegen Ex-Präsident Donald Trump (78) im Rennen um den Einzug ins Weiße Haus an. Nachdem Megastar Taylor Swift (34) sich deutlich für die Präsidentschaftskandidatin auf der Social-Media-Plattform Instagram ausgesprochen hat, setzen Harris' Demokraten im Wahlkampf weiter auf die Sängerin.

Die US-Demokraten sind in ihrer "Kamala-Ära"

Das Democratic National Committee hat auf dem New Yorker Times Square und dem Las Vegas Strip digitale Plakate schalten lassen, die für Harris sowie ihren Vizekandidaten Tim Walz (60) werben und auf Swift anspielen, wie unter anderem das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" berichtet. Darauf zu lesen ist demnach unter anderem "We're in our Kamala Era!" – also "Wir sind in unserer Kamala-Ära!".

Daneben gab es ein Plakat mit den Worten "A New Way Forward …Ready for It?" ("Ein neuer Weg vorwärts… Sind Sie bereit dafür?"). Die kurzen Sprüche referenzieren Swifts "The Eras Tour" und "… Ready for It?", einen Song von ihrem "Reputation"-Album. Zudem werden im Rahmen des Wahlkampfes unter anderem auch "Harris-Walz"-Freundschaftsarmbänder verkauft. Freundschaftsarmbänder sind ein absolutes Swiftie-Muss bei den Konzerten der "The Eras Tour".

Taylor Swift wird "Stimme für Kamala Harris und Tim Walz abgeben"

Swift hatte sich nach dem TV-Duell von Harris und Trump in einem Instagram-Beitrag öffentlich auf Harris' Seite gestellt. "Ich werde bei den Präsidentschaftswahlen 2024 meine Stimme für Kamala Harris und Tim Walz abgeben", verkündete sie in einem Beitrag. "Ich stimme für Kamala Harris, weil sie für die Rechte und Anliegen kämpft, von denen ich glaube, dass sie eine Kämpferin brauchen, die sie vertritt. Ich denke, sie ist eine besonnene, begabte Führungspersönlichkeit und ich glaube, dass wir in diesem Land so viel mehr erreichen können, wenn wir von Ruhe und nicht von Chaos geleitet werden."