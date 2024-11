Kamala Harris zeigt sich nach ihrer Wahlpleite kämpferisch. In einer emotionalen Rede betont sie, dass der Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit trotz Wahlverlust weitergeht.

Seit Donald Trumps (78) Sieg bei der US-Wahl 2024 war von seiner Kontrahentin Kamala Harris (60) nichts mehr zu hören gewesen. Am Mittwochnachmittag amerikanischer Zeit ist die unterlegene Präsidentschaftskandidatin an der Howard-Universität schließlich vor ihre Anhänger getreten und hat zum Zusammenhalt aufgerufen.

In einem schwarzen Anzug und einer schwarzen Bluse erschien die Vizepräsidentin mit einem demonstrativen Lächeln auf den Lippen und hielt eine bemerkenswert positive Rede. "Mein Herz ist voller Dankbarkeit heute für das Vertrauen das ihr in mich gesetzt habt", sagte sie unter anderem. Weiter bedankte sie sich bei ihrer Familie, ganz besonders bei ihrem Ehemann Douglas Emhoff (60), für die Unterstützung. Auch ihr Team sowie Vizepräsidentschaftskandidat Tim Walz (60) und US-Präsident Joe Biden (81) wurden mit Dank bedacht.

Auch auf X, ehemals Twitter, meldete sich Harris zeitgleich mit Teilen ihrer Rede erstmals seit ihrer Niederlage in den sozialen Medien wieder. So schrieb sie unter anderem: "Ich gebe zwar die Niederlage dieser Wahl zu, nicht aber den Kampf, der diesen Wahlkampf angetrieben hat: den Kampf für Freiheit, für Chancen und für Gerechtigkeit und die Würde aller Menschen."

In our nation, we owe loyalty not to a president or party, but to the Constitution of the United States, and to our conscience and our God.

My allegiance to all three is why I am here to say, while I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign:…

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 6, 2024