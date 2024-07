Erste US-Präsidentin? Kamala Harris: Ihre Autobiografie wird zum Verkaufsschlager

Kamala Harris will Donald Trump die Stirn bieten. (stk/spot)

SpotOn News | 25.07.2024, 10:40 Uhr

Das wachsende Interesse an Kamala Harris lässt sich inzwischen auch an den Bestseller-Listen ablesen. Bei Amazon taucht ihre Biografie gleich in mehreren Toplisten auf.

Nicht nur in den ersten Umfragewerten kann sich die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris (59) über einen Boom freuen. Rund fünf Jahre nach der Erstveröffentlichung ihrer Autobiografie "The Truths We Hold: An American Journey" toppt das Buch laut der US-Seite "People" aktuell mehrere Bestseller-Listen. Der Grund hierfür liegt auf der Hand: Nach dem Aussteigen von US-Präsident Joe Biden aus dem Wahlkampf gilt Vize-Präsidentin Harris als die designierte Nachfolgerin im Rennen um das Amt im Weißen Haus – und weckt folglich vermehrtes Interesse.

Beim Online-Versandhaus Amazon habe ihr Buch in den USA den ersten Platz in der Kategorie "Biografien von Politikern" erklommen – auch seien es derzeit die meistverkauften Memoiren einer Frau. Ein "New York Times"-Bestseller war "The Truths We Hold" auch schon zur Veröffentlichung 2019, also noch bevor sie das Amt als Vizepräsidentin unter Joe Biden (81) innehatte.

Und auch ihr 2009 erschienene Buch "Smart on Crime: A Career Prosecutor's Plan to Make Us Safer" bestimme derzeit die Bestenliste – in diesem Fall in der Kriminologie-Sektion.

Partei und Biden stehen hinter ihr

Noch ist Harris nicht die offizielle Herausforderin des republikanischen Kandidaten Donald Trump (78), eine Nominierung gilt aber als im Grunde gesichert. Der scheidende Präsident Joe Biden hatte Harris bereits als seine Nachfolgerin den Rücken gestärkt und dies in seiner ersten Ansprache an die Nation nach seinem Rücktrittsschreiben bekräftigt. Harris sei "erfahren, zäh, und fähig. Sie war eine unglaubliche Partnerin für mich und eine Führerin für unser Land. Jetzt liegt die Wahl bei Ihnen, dem amerikanischen Volk."

Anfang der Woche hatte CNN zudem bereits vermeldet, dass Harris weit mehr als die nötige Anzahl an Abgeordneten auf ihrer Seite habe, um sich die Nominierung als Präsidentschaftskandidatin zu sichern.