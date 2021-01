Kamala Harris: Kritik am „Vogue“-Cover der Vize-Präsidentin in spe

11.01.2021 16:32 Uhr

Ist das "Vogue"-Cover mit der zukünftigen Vize-Präsidentin Kamala Harris "respektlos"? Im Netz brandet immer mehr Kritik am Magazin auf.

Kamala Harris (56), die kommende Vize-Präsidentin unter dem designierten 46. US-Präsidenten Joe Biden (78), grüßt vom Cover der Februar-Ausgabe der „Vogue“. Wie sie dies tut, sorgt jedoch für Unmut bei ihren Anhängern, die seither vehement die Bildauswahl des Magazins kritisieren. Der Grundtenor: Dem historischen Moment der ersten Frau als Vize-Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika werde das Foto nicht annähernd gerecht.

Making history was the first step. Now Harris has an even more monumental task: to help heal a fractured America—and lead it out of crisis. Read the full profile: https://t.co/W5BQPTH7AU pic.twitter.com/OCFvVqTlOk

Viele Instagram- und Twitter-User können nicht verstehen, warum nicht das seriösere Foto von Harris im blauen Blazer vor gelbem Hintergrund gewählt wurde, das stattdessen im inneren des Magazins gelandet ist. Auf dem Cover der Printausgabe schaffte es dagegen ein wenig schmeichelndes Bild, um die Kritik gelinde auszudrücken. Harris darauf auf einem pinkfarbenen Vorhang auf grünem Grund, an ihren Füßen sind einfache Turnschuhe zu sehen.

„Es spricht Bände, wenn das Wikipedia-Bild von jemandem besser als das ‚Vogue‘-Coverfoto ist“, schreibt eine Twitter-Userin. Eine andere erklärt, warum das Cover in ihren Augen misslungen ist: „Sie haben sich keine Gedanken gemacht. Wie Hausaufgaben, die noch schnell am Morgen erledigt werden. Respektlos.“ Das Bild habe keinerlei Ästhetik und sehe so aus, als habe man es spontan und ohne Esprit geschossen. Und auch die Beleuchtung, die Harris unnatürlich blass aussehen ließe, sei eine Katastrophe, befinden einige.

Folks who don't get why the Vogue cover of VP-elect Kamala Harris is bad are missing the point. The pic itself isn't terrible as a pic. It's just far, far below the standards of Vogue. They didn't put thought into it. Like homework finished the morning it's due. Disrespectful.

