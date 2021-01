29.01.2021 09:16 Uhr

Kamala Harris‘ Stieftochter Ella Emhoff unterzeichnet Modelvertrag

Ella Emhoff, Stieftochter von US-Vizepräsidentin Kamala Harris, begeistert die Modewelt mit ihrem eigenwilligen Stil. Die Textildesign-Studentin hat jetzt sogar einen Modelvertrag unterzeichnet.

Ella Emhoff (21) hat einen Vertrag bei der Modelagentur IMG Models unterschrieben. Die Stieftochter von US-Vizepräsidentin Kamala Harris (56) reiht sich damit in die Riege von Topmodels wie Gigi Hadid (25) oder Karlie Kloss (28) ein. „Es geht nicht mehr wirklich um Form, Größe oder Geschlecht. Ella steht für unsere moderne Welt“, sagte Ivan Bart, Präsident der renommierten Modelagentur, der „New York Times“. „Sie hat eine freche Art und strahlt Freude aus.“

Emhoff, Tochter von Douglas Emhoff (56) aus erster Ehe, hatte insbesondere bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden (78) und ihrer Stiefmutter am 20. Januar die Modewelt begeistert und wird bereits als neue Stilikone im aktuellen Zeitgeist beschrieben. Zum feierlichen Anlass trug sie einen karierten A-Linien-Mantel von Miu Miu mit Glaskristall-besetzter Schulterpartie und großem weißen Spitzenkragen. Dazu kombinierte sie Plateau-Boots, eine Nickelbrille, einen Haarreif und Lederhandschuhe. „Als ich sie dort sah, dachte ich: Wow, sie kommuniziert Mode“, zeigte sich Ivan Bart begeistert.

Auch Poetry Slammerin ergattert Modelvertrag

Die 21-Jährige studiert an der New Yorker Parsons School of Design und hat laut „New York Times“ hin und wieder für eine kleinere Agentur gemodelt. Bei Instagram präsentiert sie sich ihren rund 330.000 Abonnenten im Häkel-Look und ohne Make-up, mit natürlichen Locken und unrasierten Achselhöhlen. Neben Emhoff hat auch Amanda Gorman (22) mit ihrem Auftritt am Inauguration Day begeistert. Die Poetry Slammerin trug ein Gedicht vor – und wurde ebenfalls von IMG Models unter Vertrag genommen.

Anwalt Douglas Emhoff (56) und Kamala Harris sind seit 2014 verheiratet. Emhoff hat neben Tochter Ella auch noch Sohn Cole aus seiner früheren Ehe.

(jom/spot)