Internet-User enttäuscht Kamala Harris verliert Wahl: Noch zu früh für „Simpsons“-Vorhersage?

Kamala Harris im Jahr 2021 bei der Amtseinführung von Joe Biden als US-Präsidenten. (the/spot)

SpotOn News | 06.11.2024, 16:55 Uhr

Die Kultserie "Die Simpsons" hatte eigentlich Kamala Harris als nächste US-Präsidentin prophezeit. So zumindest die Hoffnung im Netz. Doch jetzt steht die Gabe der Show, die Zukunft vorhersagen zu können, infrage.

Der Kult-Zeichentrickserie "Die Simpsons" wird nachgesagt, dass sie die Zukunft im realen Leben voraussagen kann. Unter anderem prognostizierte die Serie die erste Präsidentschaft von Donald Trump (78). Doch angesichts der Wahl-Niederlage von Kamala Harris (60) gegen Donald Trump kommen im Netz starke Zweifel auf.

Video News

Lisa Simpson als US-Präsidentin der Zukunft

Im Juli kurz nach dem Rücktritt von Joe Biden (81) hatten findige Internet-Nutzer mit einem entsprechenden Meme darauf aufmerksam gemacht, dass die Comicserie vor 24 Jahren Kamala Harris bereits als US-Präsidentin inszeniert habe. Auf X hatten User damals Hinweise auf eine "Simpsons"-Episode aus dem Jahr 2000 gepostet, die die fiktive Präsidentin Lisa Simpson in einem lilafarbenen Anzug zeigt, der dem ähnelt den Harris als Vizepräsidentin während der Amtseinführung von Joe Biden im Jahr 2021 trug. Der Showrunner der Kultsendung, Al Jean (63), postete die Polit-Prophezeiung selbst auf seinem X-Account, mit den Worten: "Die Simpsons-Vorhersage: Ich bin stolz, Teil davon zu sein."

Allerdings spielt die Episode "Barts Blick in die Zukunft" aus dem Jahr 2000, in der Lisa Simpson nach Donald Trump in der Serie US-Präsidentin wird und von ihm "eine große Haushaltskrise erbt", erst im Jahr 2030. In einer zweiten Episode aus dem Jahr 2021 ist Lisa Simpson nochmals als US-Präsidentin zu sehen, als die Familie die Möglichkeit bekommt, in die Zukunft zu blicken.

This is the first time The Simpsons were wrong😭 pic.twitter.com/0wyRptet8U — kira 👾 (@kirawontmiss) November 6, 2024

Noch zu früh für die "Simpsons"-Vorhersage?

Von der aktuellen realen Zukunft zeigen sich viele User auf X enttäuscht. In einem viralen Post schreibt eine Userin in dem sozialen Online-Netzwerk: "Das ist das erste Mal, dass die Simpsons falsch lagen." Während darunter viele Kommentatoren ihre Enttäuschung äußern, schreiben andere, dass es für die "Simpsons"-Vorhersage noch zu früh gewesen sein könnte, da die Vision erst für das Jahr 2030 angesetzt sei. Daher habe die Vorhersage noch keine Zeit gehabt, Wirklichkeit zu werden.