Das Fernsehduell zwischen den beiden US-Präsidentschaftsbewerbern Kamala Harris und Donald Trump wird nun doch stattfinden. Die Debatte wird im September vom Sender ABC ausgestrahlt.

US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump (78) hat nun doch einem TV-Duell mit US-Vizepräsidentin Kamala Harris (59) beim Sender ABC zugestimmt. Im Rahmen einer Pressekonferenz in Mar-a-Lago kündigte der Ex-Präsident an, dass er im September mit der neuen demokratischen Präsidentschaftskandidatin debattieren wolle.

"Ich denke, es ist sehr wichtig, Debatten zu führen, und wir haben uns mit Fox auf den 4. September geeinigt. Wir haben uns mit NBC geeinigt. Wir haben uns auf den 10. September geeinigt. Und wir haben uns mit ABC auf den 25. September geeinigt", sagte der republikanische Kandidat.

Das Trump-Team stellte später auf X klar, dass die korrekten Termine für die Debatten "Fox News am 4. September, ABC am 10. September und NBC am 25. September" sein würden.

🚨 President Trump has agreed to debates with Fox News on September 4, ABC on September 10, and NBC on September 25.

The Trump-Vance campaign has also agreed to a VP debate with CBS. pic.twitter.com/sr54qy0sUq

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) August 8, 2024