„Kampf der Realitystars“: Deshalb bricht Narumol in Tränen aus

Glomex

06.08.2021 11:51 Uhr

In der TV-Show "Kampf der Realitystars" leidet Narumol David unter starkem Heimweh und brach in der vierten Folge auf RTLZWEI in Tränen aus. Besonders eine Person vermisst die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Hofdame.

