05.08.2020 11:20 Uhr

„Kampf der Realitystars“ Folge 3: Willi Herren reist an – und schmeißt wen raus?

In der neuen Folge von "Kampf der Realitystars" stehen Eskalationen im Mittelpunkt. Und die Frage: Schmeißt Neuankömmling Willi Herren seinen Widersacher Johannes Haller raus?

Wiedersehen zwischen Erzfeinden

Während Annemarie Eilfeld und Jürgen Milski ihre Koffer packen müssen, stehen unsere Realitystars noch immer vor verschlossenen Kleiderschranktüren. Das sorgt nicht nur für muffige Klamotten, sondern auch für muffige Stimmung. Besonders Georgina Fleur hat genug und beschließt, nach dem 1. Spiel härtere Maßnahmen zu ergreifen – leider nicht zugunsten der Zwillinge Tayisiya & Yana Morderger. Eskalation ist vorprogrammiert. Auch die Neuen Dijana Cvijetic (man kennt die 26-Jährige aus „Love Island“) und Willi Herren sorgen nicht gerade für Ruhe am Star-Strand. Das Wiedersehen zwischen den Erzfeinden Johannes Haller und Willi Herren wühlt viele alte Erinnerungen auf…

Die Zwillinge legen sich mit Sandy an

Die Stimmung in der Sala ist gedrückt – in der „Stunde der Wahrheit“ letzte Woche mussten Annemarie Eilfeld und Jürgen Milski die Show verlassen. Doch auch die nach wie vor verschlossenen Kleiderschränke schlagen den Stars aufs Gemüt. Zwischen den Zwillingen und Sandy Fähse kracht es gewaltig, auch im Bitchfight mit Georgina fliegen die Fetzen.

Ein Boot spült nicht nur Love Island Star Dijana Cvijetic, sondern auch einen alten Streit an Land. Willi Herren trifft nach dem Sommerhaus-Eklat zum ersten Mal auf seinen Widersacher Johannes Haller – das reißt alte Wunden auf – und damit nicht genug, denn die Neuen haben bekanntlich die Macht, alte Salabewohner rauszuwählen. Für Johannes ein Dilemma.

Für wen ist Schluss?

Das Spiel „Gerüchteküche“ entwickelt sich zur Tortenschlacht – zu gewinnen gibt es unter anderem das Öffnen von Kleiderschränken. Doch wessen Schrank wird geöffnet und wer muss noch länger ohne seine Klamotten auskommen?

Die letzte Chance, sich für die Stunde der Wahrheit zu sichern, haben die Promis beim „Unnötig komplizierten Quiz“, denn hier heißt es ordentlich abwackeln. Nur wer auf seinem Schrittzähler die meisten Bewegungen verzeichnen kann, darf die Quizfrage beantworten und

rückt so der Immunität einen Schritt näher. Denn am Ende heisst es: Für welche Stars enden die Sendezeit und der Traum vom Titel schon heute? Bislang durften die Neuankömmlinge einzeln je einen Mitbewohner rauswerfen.

Neue Regel

Zum ersten Mal müssen die Neuen gemeinsam entscheiden, wer die Sala verlassen muss, den zweiten Rausflieger nominiert die Gruppe. Unglaublich, für wen sich Willi Herren und Dijana Cvijetic in der heutigen Folge entscheiden …

„Kampf der Realitystars“, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind anschließend auf TVNOW verfügbar.

Das ist „Kampf der Realitystars“

Am Traumstrand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie und den begehrten Titel „Realitystar 2020“. Doch auch abseits der Spiele mu?ssen sich die Promis in der Gruppe behaupten: Jede Woche verlassen zwei Teilnehmer die Gruppe und stellen sich Moderatorin Cathy Hummels in der „Stunde der Wahrheit“.