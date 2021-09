„Kampf der Realitystars“ Folge 9: Claudia vs. Cosimo, wer ist der schrägere Vogel?

07.09.2021 23:05 Uhr

Also ganz ehrlich: Die aktuelle Staffel „Kampf der Realitystars“ wird eigentlich von zwei extravaganten Figuren getragen: Claudia Obert und Cosimo Citiolo. Die beiden machen ihrem Ruf auch in Folge 9 alle Ehre. Claudia legt ihre Sex-Beichte ab und Cosimo offenbart das Geheimnis seines Sex-Appeals.

Wer braucht eigentlich Comedy, wenn er „Kampf der Realitystars“ hat? Die A-Promi Liga des deutschen Reality-TV trifft sich hier am thailändischen Goldstrand, um sich gegenseitig auszubooten. Da ist Stress natürlich vorprogrammiert – aber irgendwie immer von der lustigen Art. Diesmal: Claudia Obert (59) beichtet, wieviel Geld sie für Sex ausgibt und Paradiesvogel Cosimo Citiolo (39) offenbart sein größtes Geheimnis.

Claudias Sex-Beichte

Unsere aktuell liebste Trash-TV-Darstellerin ist sich wirklich für keinen Skandal zu schade. In Folge 9 geht es um die Wurst, denn wer für „Kampf der Realitystars“ den besten Skandal liefert, darf in die „Bild“-Zeitung und wird fürs Finale auch noch gesafed.

Kein Wunder, dass Claudia natürlich mit ihrer Sex-Beichte ganz vorne mitspielt und bei der Entscheidungsnacht den ersten Platz gewinnt. Ganz ehrlich und schamlos gibt sie preis: „Ich habe letztes Jahr 100.000 Euro für eine Affäre mit einem professionellen Callboy ausgegeben.“

Hoffentlich war der Gute sein Geld auch wert.

Cosimo lässt tief in die Badehose blicken

Claudia ist aber nicht die Einzige mit einer skandalösen Beichte. Denn der schrägste Vogel im Strand-Paradies, Cosimo, möchte auch beweisen, dass er wirklich wirklich Fake und gar nicht authentisch ist – und packt prompt vor versammelter Mannschaft eine Socke aus seiner Badehose. Die ultimative Offenbarung: Sein Penis ist vielleicht nicht der größte, aber er ist auch nicht klein. Außerdem seien die Kleinen ja viel aktiver, als die Großen.

Natürlich Cosimo, es heißt ja auch gemeinhin: „Er ist zwar nicht besonders lang, aber dafür sehr dünn“. Cosimos Freundin kann wirklich von Glück sprechen, so einen gut bestückten Traummann an ihrer Seite zu haben.

Andrej hatte zweimal Sex beim Bachelor

Die langweiligste Beichte liefert unser Ex-Rosenkavalier: Ja, er hat sowohl mit Eva, als auch mit Jenny während der Zeit als „Der Bachelor“ geschlafen, gesteht Andrej Mangold. Das wissen aber eigentlich auch alle, wie er selbst betont. Deshalb konnte sich der Spitzensportler in Folge 9 auch das erste Mal in dieser Staffel nicht safen, darf aber wegen einigen Sympathie-Punkten trotzdem ins „Kampf der Realitystars“-Finale einziehen.

Alessia will Kader verprügeln

Das war ganz schön brenzlig – fast wurde unsere Reality-TV-Queen Kader von einer dahergelaufenen Newcomerin vor laufenden Kameras verprügelt. So sauer schien Alessia jedenfalls mit ihrem Resting-Bitch Face und Kippe im Mund, als sie Kader auf ihre Nominierung anspricht. Aber Frau Loth hat es mit Alessias Rauswahl doch nur gut gemeint.

Das glaubt ihr die Tochter von Willi Herren natürlich nicht, und entgegnet ihr mit der verdienten Verachtung. „Hab mal ein bisschen Respekt“, fordert Kader. Aber Alessia denkt nicht mal dran: „Wer bist du, dass ich Respekt vor dir haben soll?“, antwortet sie in ihrem gewohnten Slang. Kader schüttelt Backstage nur den Kopf über das Verhalten der „Rotzgöre“ und ist sich sicher: „Hätten wir uns draußen getroffen, und sie hätte ein paar ihrer Freunde dabei, die hätten mich 100 % aufgeschlitzt. Einfach Ghetto!“

Klugscheißer-Rocco fliegt raus

Rocco Stark ist zwar stark, aber auch wahnsinnig nervig. Daher konnte das illegitime Kind von Uwe Ochsenknecht in der Sala leider überhaupt keine Sympathiepunkte sammeln. Das lag anscheinend vor allem an seiner überdrehten und besserwisserischen Art: „Der Rocco ist einfach so ein Klugscheißer. Mit dem möchte man keinen Spieleabend verbringen. Mit dem will ich nicht mal in einem Raum sein.“ Autsch, harte Worte von unserer Prinzessin Xenia.

In der Nacht der Entscheidung ist das Geschleime aber groß – natürlich wählen alle Rocco nur raus, weil er so ein starker Konkurrent ist. Schnarch. Also eigentlich hätte jeder der Sala-Bewohner beim „Wer ist Fake“-Spiel eine Ehrenurkunde gewinnen müssen. Vielleicht aber im Finale in der nächsten Folge.

„Kampf der Realitystars“: Jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTLZwei, oder Samstags vorab zu sehen auf TVNOW.