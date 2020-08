26.08.2020 22:36 Uhr

„Kampf der Realitystars“: Hier rechnet Zoe mit Georgina & Willi ab

Sie kam, sah und schlug ein wie eine Bombe ein: Ex-GNTM-Kandidatin Zoe Saip sorgte schon gleich nach ihrer Ankunft für jede Menge Trubel bei "Kampf der Realitystars".

Während der Nominierungszeremonie eskalierte die Situation endgültig und die 21-jährige Beauty rasselte kräftig mit Georgina Fleur zusammen. Es folgten Tränen und Beleidigungen.

Und auch mit Camp-Papa Willi Herren krachte es gewaltig. Nun ist sie raus bei „Kampf der Realitystars„. Klatsch-tratsch.de hat mit Zoe Saip über ihre Teilnahme gesprochen.



Wie kamst du zu „Kampf der Realitystars“?

Ich wurde von der Produktionsfirma angefragt. Es hat mich von Anfang an sehr gereizt, weil es ein ganz neues Format ist und man wusste nicht genau, was auf einen zukommt. Das Ganze war echt spannend und geheimnisvoll.

Wie war dein erster Eindruck von den Promis im Cast?

Ehrlicherweise kannte ich so gut wie keinen. Georgina kannte ich von meiner lieben Omi, da sie sich so gut wie alle Reality-Formate ansieht. Willi und Steff waren mir auch durch meine Omi ein Begriff. Die anderen fand ich anfangs super nett und zugänglich.

Zoe Saip gibt Georgina Fleur keine zweite Chance

Wie kam es deiner Meinung nach zum Streit mit Georgina? Ihr habt euch anfangs ja ganz gut verstanden …

Von der ersten Minute, in der ich dabei war, habe ich Getuschel von Georgina mitbekommen. Nicht direkt immer über mich, aber halt einfach dauernd über jeden. Meiner Meinung nach hat sich diese Frau von Anfang an daneben benommen und ich glaube auch einige der anderen Kandidaten können das so unterschreiben. Ich glaube auch jeder kann nachvollziehen, dass das Maß einfach auch mal voll ist.

Könntest du dir vorstellen dich mit ihr wieder zu vertragen? Wäre sogar eine Freundschaft für dich möglich?

Weder ein Vertragen noch eine Freundschaft ist denkbar für mich. Ich möchte mit solchen Menschen nichts zu tun haben. Sie hat mich beleidigt, genauso wie den ein oder anderen Menschen dort, der mir ans Herz gewachsen ist.

„Willi hat mich wahnsinnig enttäuscht!“

Wer hat dich in der Sendung positiv und wer negativ überrascht?

Positiv überrascht haben mich auf jeden Fall Johannes, Melissa, Momo, Marcellino und Dijana. Auch Kate finde ich echt sehr nett. Willi hat mich wahnsinnig enttäuscht und von Steff, Georgina und Sam habe ich mir eh nicht viel versprochen.

Wie bist du mit deiner Darstellung in der Sendung zufrieden?

In so einer Show kann man natürlich immer nur Ausschnitte zeigen, weshalb der Zuschauer es auch anders erlebt als ich. Jedoch muss ich auch ehrlich sagen, dass ich emotional und

impulsiv geworden bin. Das ist mein Fehler gewesen, aber ich glaube man hat nie ausgelernt. Für mich ist das alles ein Lernprozess.

Das steckt hinter dem Sex-Gerücht mit den 60 Männern

In der Show gab es ja mehrere heiße Single-Männer. Wer von den Teilnehmern hätte dir rein optisch gefallen?

Ich habe einen Partner, der mir sehr gefällt. Wenn ich mich aber rein nach dem Optischen zwischen den Kandidaten entscheiden müsste, hätte Marcellino die Nase vorn.

Bei „Germanys next Topmodel“ gab es ja das Gerücht, dass du mit über 60 Männern geschlafen hättest. Das hast du ja gleich am Anfang bei KdR angesprochen. Wie kam es eigentlich zu dem Gerücht?

Zu diesem Gerücht kam es durch meine ehemals beste Freundin, mit der ich bei GNTM teilgenommen habe. Sie meinte so etwas Schwachsinniges in die Welt setzen zu müssen, die Suppe auslöffeln muss aber ich. Mal abgesehen von der utopischen Zahl.

War KdR ihre letzte Realityshow?

Hast Du Lust auf weitere Reality-Shows?

Reality-Formate sind für mich sehr kräftezehrend. Ich habe gemerkt, dass ich mir die Dinge immer noch zu schnell und zu viel zu Herzen nehme. Auch mit meiner Art, immer alles klären und für Gerechtigkeit sorgen zu wollen, bin ich unter einigen solcher Menschen nicht richtig. Mal sehen was die Zukunft bringt!

