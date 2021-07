„Kampf der Realitystars“-Steckbrief (12): Evil Jared

„Kampf der Realitystars“-Steckbrief (12): Evil Jared

21.07.2021 19:45 Uhr

Auch in diesem Jahr treten bei „Kampf der Realitystars“ wieder diverse Trash-TV-Persönlichkeiten in zahlreichen Spielen gegeneinander an und werden auf engstem Raum aufeinander losgelassen. Dabei sind Konflikte und Lacher vorprogrammiert.

Nicht zuletzt, weil die Macher der Sendung in diesem Jahr nicht nur auf unterhaltsame Promis setzen, sondern auch auf einige, die mit anderen Teilnehmern noch so manche Rechnung offen haben. Einer von ihnen ist Evil Jared. Der extrovertierte Bloodhound Gang-Bassist Bachelor hofft bei „Kampf der Realitystars“ auf das saftige Preisgeld von 50.000 Euro und jede menge Kamerazeit. Im Interview zur Show zeigt der gebürtige US-Amerikaner dass er kein Mann der großen Worte ist.

Steckbrief Evil Jared

Name: Evil Jared

Alter: 49

Bekannt aus: seiner Band Bloodhound Gang, Promiboxen, Duell um die Welt

Beruf: Musiker, Unternehmer

Warum bist du gern im (Reality)-TV zu sehen?

Es ist einfacher im Fernsehen Geld zu verdienen als als Mechaniker. Aber ob die Leute mich im Fernsehen sehen wollen? Die können sich ja auch 20-jährige hübsche Mädels anschauen anstatt 50-jährige Männer.

Beschreibe dich bitte mit drei Schlagworten!

Trinken, getrunken, betrunken.

Womit wirst du anecken?

Ich kann schon ein Arsch sein, aber ich muss nur ein bisschen weniger ein Arsch sein als der größte Arsch.

Vor was hast du Angst/Respekt?

Ich habe schon viele von diesen Realityshows gesehen und ich weiß noch nicht, ob ich es packe, einige Nächte mit den anderen zu verbringen. Wir werden sehen. Aber ich habe keine Probleme mit

so vielen in einem Raum zu schlafen. Als Kind war ich im Sommercamp und mit der Band auf Tour schläft man auch mit 20 Leuten in einem Bus. Und das dann für mehrere Monate im Jahr.

Bei welchen Spielen oder Challenges kannst Du punkten?

Wenn es um Verständnis und die deutsche Spreche geht, wird es schwierig für mich. Besser es ist etwas Sportliches als dass ich etwas sagen muss, das andere dann auch noch verstehen müssen.

Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du dann und warum?

Ich denke eine Schlange. Ich bin so niedlich und hübsch, aber wenn es sein muss, kann ich auch gefährlich sein.

Und was fängst du mit dem Preisgeld an?

Ich lebe ja schon länger in Deutschland, von daher wird das Finanzamt einiges bekommen. Von 50.000 bleiben dann vielleicht 2000 oder 3000 über.

Einzelkämpfer oder Teamplayer?

Ich komme ja aus einer Band. Ich bin besser im Team.

Guter oder schlechter Verlierer?

Wir leben ja im Jahr 2021. Und als Amerikaner werde ich niemals verlieren. Egal wie viele Stimmen es gegen mich gibt, ich werde immer sagen, ich habe gewonnen.



„Kampf der Realitystars“ läuft immer Mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI oder rund um die Uhr bei TV NOW.