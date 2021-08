„Kampf der Realitystars“-Steckbrief (15): Mike Heiter

„Kampf der Realitystars“-Steckbrief (15): Mike Heiter

05.08.2021 16:32 Uhr

Auch in diesem Jahr treten bei „Kampf der Realitystars“ wieder diverse Trash-TV-Persönlichkeiten in zahlreichen Spielen gegeneinander an und werden auf engstem Raum aufeinander losgelassen. Dabei sind Konflikte und Lacher vorprogrammiert.

Nicht zuletzt, weil die Macher der Sendung in diesem Jahr nicht nur auf unterhaltsame Promis setzen, sondern auch auf einige, die mit anderen Teilnehmern noch so manche Rechnung offen haben. Einer von ihnen ist Mike Heiter. Der Ex von Elena Miras tritt bei „Kampf der Realitystars“ gemeinsam mit seiner neuen Freundin Laura Morante an und hofft auf das saftige Preisgeld von 50.000 Euro und jede menge Kamerazeit. Im Interview zur Show erklärt der Trash-TV erprobte Schönling worauf sich die Zuschauer freuen können.

Steckbrief Mike Heiter

Name: Mike Heiter

Alter: 28

Bekannt aus: Love Island 2017, Sommerhaus der Stars 2019 (Gewinner), Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow 2021 u.v.m.

Beruf: Realitysternchen und Rapper

Worauf freust du dich?

Ich freu mich einfach auf die Erfahrung. Fernsehprojekte sind immer was, was man im echten Leben nicht so erlebt. Das ist immer was Besonderes. Und da freu ich mich einfach über die Erfahrung, über die neue Menschen, neue Menschen kennenzulernen. Den ein oder anderen kennt man vielleicht schon, weiß man nicht. Wird einfach eine lustige Zeit, bei dem Wetter, bei dem Klima hier ist das natürlich noch schöner.

Warum bist du bei KDRS dabei?

Ganz ehrlich? Das macht einfach Bock, dabei zu sein. Das ist einfach immer wie eine Klassenfahrt. Man hat immer Spaß, lacht ein bisschen. Deswegen macht mir das voll Bock.

Was erwartest du dir für deine Zeit bei KDRS?

Im Großen und Ganzen fand ich die Show cool. Alles durchgemischt, viele Charaktere. Das ist ja ganz interessant, da sieht man mal so Sichtweisen von vielen verschiedenen Menschen. Wie die miteinander umgehen, wie die miteinander hausen, wie man da klarkommt. Man geht auch selber an manche Grenzen. Zum Beispiel letztes Jahr hatten die ja mal keine Betten oder die Spinde waren zu, das sind natürlich Herausforderungen, mit denen man auch erstmal klar kommen muss, ne.

Womit wirst du bei deinen Sala-Kollegen anecken?

Ich brauch ein bisschen, mich zu stylen, das kann schon mal nerven. Ich guck auch oft in den Spiegel, das hab ich schon öfter gehört. Das nervt vielleicht den ein oder anderen.

Vor was hast du Angst/Respekt?

Das ist wiederum die Schattenseite von so vielen Menschen. Da kann man natürlich auch mal an den ein oder anderen geraten, mit dem man sich nicht so gut versteht. Da hab ich am meisten Respekt vor, welche Charaktere da sind und wie man damit klar kommt.

Bei Streit: Einmischen oder Ignorieren?

Wenn es komplett eskaliert und ich da involviert bin, dann bin ich halt involviert. Dann werde ich natürlich auch meine Meinung sagen. Ich werde nicht nur dasitzen und sagen ‚ja, alles

klar‘, da werde ich meine Meinung sagen und dann ist gut.

Guter oder schlechter Verlierer?

Ich bin ein guter Verlierer. Verlieren kann ich. Wenn einer besser war, dann war der besser. Dann hat er zu Recht gewonnen.

Taktik oder keine Taktik?

Jetzt gerade habe ich keine Taktik.

Denkst du, du hast einen Vorteil mit Laura an deiner Seite?

Ein Vorteil und ein Nachteil. Ich weiß nicht, ob der Nachteil größer ist oder der Vorteil. Vorteil ist natürlich, wir haben immer jemanden, auf den wir uns zu 100% verlassen können, weil wir

einfach zusammen da sind. Nachteil könnte natürlich sein, dass die Anderen uns deswegen als zu stark sehen oder als große Konkurrenz. Dass die uns irgendwie in der Show trennen wollen und deswegen einen rauswählen, das kann natürlich passieren.

Was erwartest du dir für deine Zeit bei KDRS?

Ich bin natürlich aufgeregt, mit Laura das erste Mal im Fernsehen zu sein, in einer Show zu sein. Aber ich bin froh, dass es die Show ist, weil die Show ist cool, da hat man viel Spaß, es sind viele verschiedene Menschen und ich denk, das wird ne richtig coole Zeit. Natürlich bin ich auch ein bisschen nervös, weil mit Partner ist man immer angreifbarer als alleine, weil man ist um 100% angreifbarer, weil, wer meine Freundin angreift, greift mich auch an, obwohl ich vielleicht gar kein Problem mit dem hätte. Aber trotzdem freue ich mich sehr darauf.

Beschreibe dich bitte mit drei Schlagworten!

Ich bin teamfähig, zielstrebig und hartnäckig.

Warum verdienst du den Titel „Realitystar 2021“?

Ich verdiene den Titel „Realitystar 2021“, weil ich ein Realitystar bin. Ganz einfach, deswegen verdiene ich den (lacht).

Und was fängst du mit dem Preisgeld an?

Wenn ich 50.000 Euro gewinnen würde, würde ich die entweder anlegen oder investieren. Also eigentlich schlaue Sachen machen.

„Kampf der Realitystars“ läuft immer Mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI oder rund um die Uhr bei TV NOW.