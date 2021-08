„Kampf der Realitystars“-Steckbrief (16): Laura Morante

05.08.2021 16:50 Uhr

Auch in diesem Jahr treten bei „Kampf der Realitystars“ wieder diverse Trash-TV-Persönlichkeiten in zahlreichen Spielen gegeneinander an und werden auf engstem Raum aufeinander losgelassen. Dabei sind Konflikte und Lacher vorprogrammiert.

Nicht zuletzt, weil die Macher der Sendung in diesem Jahr nicht nur auf unterhaltsame Promis setzen, sondern auch auf einige, die mit anderen Teilnehmern noch so manche Rechnung offen haben. Eine von ihnen ist Laura Morante. Die neue Freundin von Mike Heiter tritt bei „Kampf der Realitystars“ gemeinsam mit ihrem Partner an und hofft auf das saftige Preisgeld von 50.000 Euro und jede menge Kamerazeit. Im Interview zur Show erklärt die 30-Jährige worauf sich die Zuschauer freuen können.

Steckbrief Laura Morante

Name: Laura Morante

Alter: 30

Bekannt aus: We love Lloret 2012, Are you the one? 2020 u.a.

Beruf: Friseurmeisterin

Worauf freust du dich? Oder auf was hast du gar keinen Bock?

Am meisten freue ich mich, dass ich mit Mike bei KDRS mitmachen darf. Um ehrlich zu sein, habe ich ein bisschen Angst, wenn ich in die Sala komme, dass ich in ein gemachtes Nestchen komme. Dass sich jeder schon so gut versteht und ich dann eher die Außenseiterin bin und mich ein bisschen durchkämpfen muss, damit ich mich mit jedem gut verstehe. Ich bin auf jeden Fall dankbar, dass ich nicht ganz alleine in die Sala muss, sondern mit Mike einziehen darf. Das ist natürlich eine Stütze für mich, ja.

Was ist deine Strategie für KDRS?

Ich bin auf jeden Fall hochmotiviert, mich bei jedem Spiel zu saven, damit ich auf jeden Fall sehr weit komme. Das wichtigste ist ja, fokussiert zu sein auf sein Ziel und das bin ich definitiv.

Warum verdienst du den Titel „Realitystar 2021“?

Ich weiß nicht, warum. Aber irgendwie habe ich so ein komisches Bauchgefühl, dass ich es gewinnen könnte.

Taktik oder keine Taktik?

Das wichtigste ist, um weiter zu kommen, dass man sich auf jeden Fall mit Jedem gut versteht. Ich persönlich komme ohne Vorurteile da rein, das ist mir sehr wichtig, dass ich versuche, wirklich keine Vorurteile zu haben. Und dann die Leute in der Sala kennenlerne, ihnen die Chance dazu gebe. Aber ansonsten habe ich da keine Taktik. Ich bleib einfach ich und wenn ich jemanden nicht mag, dann mag ich ihn nicht, dann brauche ich nicht extra schleimen.

Was hältst du von Einschleimen?

Man merkt ja relativ schnell, wenn jemand einfach nur Show macht und extra schleimt, damit man ihn nicht rausschmeißt. Da habe ich schon ein gutes Händchen für, ich merke sowas relativ schnell, weil ich sehr gute Menschenkenntnis habe. Und zu viel Geschleime finde ich eher nervig anstatt irgendwie cool.

Womit machst du dich bei deinen Sala-Kollegen beliebt?

Ich denke, ich kann mich gut beliebt machen, weil ich ein sehr positiver Mensch bin, ich bin ein sehr offener Mensch, ich gehe auch auf Menschen zu, unterhalte mich sehr ehrlich über

alle Themen und sehr offen und ich glaube, viele Menschen werden mit mir einfach zurechtkommen und mich nett finden, weil ich einfach eine sehr authentische, positive Person bin.

Womit wirst du anecken?

Es könnte sein, dass ich etwas schnarche, aber es muss nicht sein (lacht). Das könnte schon nerven. Aber ansonsten denke ich nicht. Das müsst ihr den Mike fragen (lacht).

Wovon bist du schnell genervt?

Ich persönlich mag keine Menschen, die nur negativ gestimmt sind, die sich einfach den ganzen Tag beklagen. Das nervt mich persönlich und dem versuche ich aus dem Weg zu gehen.

Beschreibe dich bitte mit drei Schlagworten!

Ich bin extrem liebevoll, positiv und motiviert.

Und was fängst du mit dem Preisgeld an?

Von dem Preisgeld würde ich auf jeden Fall meinen Eltern was abgeben. Einfach nur als Dankeschön, dass sie immer für mich da waren und immer eine große Stütze waren. Und den Rest würde ich erstmal zur Seite legen und vielleicht für Zukunftspläne mit Mike sichern.

Welche Pläne sind das?

Wir haben so viele Zukunftspläne, mal schauen, ne? Wenn der Antrag kommt, dann heiraten (lacht). Was Schönes kaufen. Wir wollen auf jeden Fall mehrere Shows machen, Musik machen, wir haben so viel vor. Ich habe schon eine bestimmte Vorstellung, wie ich es mir wünschen würde, und da gehören halt erstmal die Hochzeit und dann die Kinder dazu.

