Charity-Event im Allgäu Kampf gegen Diabetes: Alexander Zverev sammelt 125.000 Euro bei Gala

Alexander Zverev und seine Partnerin Sophia Thomalla im Hotel Tannenhof Sport & Spa im Allgäu. (dr/spot)

SpotOn News | 19.11.2024, 13:13 Uhr

Tennis-Star Alexander Zverev hat, unterstützt von seiner Partnerin Sophia Thomalla, bei seiner Charity-Gala im Allgäu 125.000 Euro für diabeteskranke Kinder gesammelt. Stars wie Mark Keller und Giovane Elber erlebten zuvor eine spaßige Tennis-Show der Zverev-Brüder.

Vom Centre Court der ATP-Finals in Turin direkt ins vorweihnachtliche Allgäu: Tennis-Superstar Alexander Zverev (27) lud am Montagabend namhafte deutsche Sportler und Promis ins Hotel Tannenhof Sport & Spa. Bei der dritten Charity-Gala seiner Foundation "Aufschlag gegen Diabetes" überzeugte der Weltklasse-Sportler zunächst als Tennis-Entertainer, dann als charmanter Gastgeber eines exklusiven Dinners – und sammelte dabei die Summe von 125.000 Euro für diabeteskranke Kinder.

Zverev, der selbst seit seinem vierten Lebensjahr mit Typ-1-Diabetes lebt, wurde bei dem Event von seiner Partnerin Sophia Thomalla (35) unterstützt. Als prominente Gäste mischten sich unter anderem FIFA-Referee Dr. Felix Brych (49), Fußball-Legende Giovane Elber (52) oder Paralympics-Champion Taliso Engel (22) unter das Publikum. Auch die Schauspielriege war vertreten: "Bergdoktor"-Star Mark Keller (59) erschien mit seinen Söhnen Aaron und Joshua, während "Die Kanzlei"-Darsteller Herbert Knaup (68) in Begleitung seiner Frau Christiane das Event besuchte.

"Mit meiner Geschichte möchte ich Kinder und deren Eltern auf der ganzen Welt ermutigen, ihre Träume niemals aufzugeben", betonte Zverev während der Veranstaltung. "Auch mit Diabetes kann man alles erreichen, denn die einzige Grenze ist die, die man sich selbst auferlegt." Seine 2022 gegründete Stiftung verfolgt dabei einen ganzheitlichen Ansatz: Neben der Unterstützung von Diabetes-Typ-1-Patienten liegt ein besonderer Fokus auch auf der Prävention von Typ-2-Diabetes durch die Förderung eines gesunden, aktiven Lebensstils.

Vorweihnachtliche Gefühle bei den Stars

Für viele der Stars beginnt bereits die vorweihnachtliche Zeit, doch zur Ruhe kommt Mark Keller zum Beispiel bislang noch nicht. In der nächsten Zeit habe er noch einige Shows, aber er freue sich bereits auf ein paar ruhige Tage mit seiner Familie am Bodensee, wie er vor Ort erzählte. Geschenke hat der Schauspieler und Musiker bislang noch nicht gekauft. "Das steht dann erst wieder in allerletzter Minute an, wie immer", berichtet er schmunzelnd. Für den ehemaligen Bayern-Star Giovane Elber geht es über die Feiertage natürlich in seine brasilianische Heimat – und damit weg vom winterlichen Europa. Er freue sich nicht nur auf seine Familie, sondern auch auf den dortigen Sommer und 30 Grad. Für Zverev selbst und Sophia ging es gleich nach dem Event in die vorgezogenen Weihnachtsferien auf die Malediven.

Perfekt in diese beschauliche Zeit hinein passt natürlich der Charity-Gedanke der Veranstaltung. Schauspieler Herbert Knaup berichtet zum Beispiel, dass er gerade um Weihnachten herum spendenfreudig sei. Auch Schiedsrichter Felix Brych sieht das ähnlich: "Ich suche mir jedes Jahr an Weihnachten eine besondere Spende aus und diese werde ich dann auch einlösen."

Vor dem Dinner gab es Tennis-Entertainment

Für die 300 Zuschauer wurde die Tennis-Show am Nachmittag zum ersten Highlight des Tages: Alexander Zverev und sein brasilianischer Doppelpartner Marcelo Melo (41) zeigten ihr Können auf dem Platz, während die beiden und Mischa Zverev (37) das Publikum mit witzigen Kommentaren übers Mikrofon unterhielten. Danach durften einige mutige Zuschauer selbst den Schläger schwingen.

Anschließend ging es für 140 Gäste zum glamourösen Gala-Dinner. Unter der Moderation von Eurosport-Experte Matthias Stach (61) genossen die Anwesenden nicht nur ein leckeres 4-Gänge-Menü, sondern wurden auch von Mark Keller und seinem Sohn Aaron musikalisch bestens unterhalten. Später sorgte der italienische DJ Hypaton für einen stimmungsvollen Ausklang.

Hausherr Christian Langes, der das 4-Sterne-Superior-Hotel in zweiter Generation führt, unterstrich die "sehr enge Verbindung zum Tennissport. Daher unterstützen wir die Alexander Zverev Foundation bereits seit ihrer Gründung aktiv und nachhaltig."